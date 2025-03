Manželia si na letisku omylom vyzdvihli cudzí kufor: Keď ho otvorili, zostali v šoku! Okamžite volali políciu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nemenovaný thajský pár sa tešil na svoju prvú cestu do zahraničia, ktorú im do posledného detailu naplánovala ich dcéra. Ich dobrodružstvo sa však zmenilo na nočnú moru hneď po pristátí v Bangkoku, kde mali prestúpiť na let do Japonska. Pri vyzdvihnutí batožiny si omylom vzali nesprávny čierny kufor, ktorý patril niekomu inému, informuje denník Mirror. Skutočný majiteľ batožiny si svoju stratu rýchlo všimol a kontaktoval letiskový personál. Zamestnanci našli kufor thajského páru a pokúsili sa spojiť s dcérou, ktorej číslo bolo uvedené na batožine. Tá však nedvíhala telefón. Manželia čakali na letisku štyri hodiny, no keď sa nikto neozýval, nasadli na svoj let do Japonska s cudzím kufrom.

Couple on first holiday pick up wrong suitcase and rush to cops after opening ithttps://t.co/zZIq7d0utl pic.twitter.com/aJxBTdgXxB — The Mirror (@DailyMirror) March 17, 2025

Po prílete do Japonska chceli manželia kufor otvoriť, no zistili, že nepoznajú kód od zámku. Zmätení zavolali dcére, ktorá im poradila, aby si pozreli menovku na batožine. Vtedy im sprievodca oznámil, že na štítku nie je ich meno. S pomocou ostatných Thajčanov, ktorí cestovali s nimi, kufor nakoniec otvorili – a ostali v šoku. Vo vnútri sa nachádzalo 24 kilogramov sušenej marihuany. Vydesený pár okamžite informoval letiskové úrady, no situácia sa pre nich tým neskončila. Japonská polícia a pohraničná stráž ich zadržali na deväť hodín, počas ktorých prehľadávali batožinu a preverovali ich výpovede. Nakoniec dospeli k záveru, že manželia neboli zapojení do pašovania drog a išlo o nešťastnú zámenu kufrov.

Nepríjemná skúsenosť však ich výlet úplne nepokazila. Po nútenom zdržaní museli prvú noc stráviť v ubytovni neďaleko letiska, no na druhý deň sa im už podarilo presunúť do hotela v blízkosti posvätnej hory Fudži. Ich prvá dovolenka tak síce nezačala podľa plánu, ale nakoniec sa skončila bez vážnejších následkov.