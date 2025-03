Nahá žena na letisku bodala ľudí s ceruzkou a hrýzla: Zastavila ju až polícia, na letisku bola s 8-ročnou dcérou!

Žena na letisku pobehovala nahá, rozbila obrazovku a spôsobila ťažké ublíženie na zdraví (Zdroj: X/@MoniFunGirl)

Cestujúci na letisku Dallas Forth Worth boli 14.marca svedkom nezvyčajnej situácie. Nahá žena sa vyzliekla do naha a zaútočila na pracovníkov letiska. Dvoch ľudí bodla ceruzkou a manažéra reštaurácie pohrýzla. Celý incident natočili kamery a video sa na sociálnych sieťach stalo virálnym, informuje New York Post.

Na diaľničnom hraničnom priechode Maďarska a Slovenska dezinfikujú kamióny rakúske tímy (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Divoká žena, ktorá sa označuje za „bohyňu Venušu“ bodla manažéra letiskovej reštaurácie do hlavy a tváre. Potom ho uhrýzla do predlaktia a spôsobila mu niekoľko modrín. Na videu možno vidieť nevyspytateľné správanie Palmy vrátane rozbitia obrazovky, vyhadzovania vody do vzduchu, či šialeného poskakovania.

A frantically psychotic woman was running through Dallas Airport completely naked.



Welcome to Dallas everyone… 😯😖

https://t.co/0Xpjgun343 — Moni 💕 (@MoniFunGirl) March 26, 2025

Žena dokonca odmietla aj pomoc inej ženy, ktorá jej ponúkla kabát a namiesto vďačnosti jej začala nadávať. Polícii sa bláznivú ženu podarilo odchytiť pri núdzových dverách pri bráne D1, kde sa schovávala. Vo väzbe polícii tvrdila, že v ten deň zabudla užiť lieky, no diagnózu polícia nešpecifikovala. Policajtom zároveň uviedla, že cestovala so svojou 8-ročnou dcérou, no informácie či dcéru polícia zobrala do bezpečia nie sú známe. Žena bola obvinená z ťažkého ublíženia na zdraví.