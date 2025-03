Odborníci varujú pred obľúbenou diétou: Koledujete si o rakovinu! TIETO potraviny si radšej neodopierajte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TORONTO - Nízkosacharidové diéty sú v súčasnosti veľmi populárne, no vedci varujú, že môžu mať nečakané zdravotné riziká. Nová štúdia zistila, že keto diéta v kombinácii s určitými črevnými baktériami môže zvyšovať pravdepodobnosť vzniku rakoviny hrubého čreva.

Nízkosacharidové diéty, ako napríklad keto diéta, si v posledných rokoch získali obrovskú popularitu. Mnohí odborníci sa však pýtajú, či takéto obmedzujúce stravovanie môže mať negatívne zdravotné dôsledky. Výskumníci z University of Toronto sa rozhodli preskúmať vplyv nízkosacharidových diét na črevné baktérie spojené s rakovinou hrubého čreva. V rámci experimentu podávali myšiam rôzne typy stravy – nízkosacharidovú, štandardnú a západnú – a sledovali ich reakcie na rôzne bakteriálne kmene. Výsledky publikované v časopise Nature Microbiology ukázali, že myši na nízkosacharidovej diéte s prítomnosťou baktérie Escherichia coli (E. coli) mali zvýšené riziko vzniku polypov, z ktorých sa môže vyvinúť rakovina hrubého čreva.

(Zdroj: Getty Images)

Podľa vedcov sa rakovina hrubého čreva radí medzi najčastejšie diagnostikované druhy rakoviny. Hoci presná príčina nie je známa, výskumy naznačujú, že strava a črevné baktérie môžu zohrávať kľúčovú úlohu. Štúdia sa zamerala na tri baktérie – Bacteroides fragilis, Helicobacter hepaticus a E. coli. Tieto mikroorganizmy môžu poškodzovať DNA črevných buniek a spúšťať zápalové procesy, ktoré zvyšujú riziko rakoviny. Vedci zistili, že práve E. coli v kombinácii s nízkosacharidovou diétou spôsobuje najvýraznejší nárast polypov a nádorov.

Okrem toho výskum ukázal, že keto diéta oslabuje ochrannú vrstvu hlienu v hrubom čreve, čím umožňuje genotoxínu kolibaktínu preniknúť do črevných buniek a poškodiť ich DNA. Tento proces môže viesť k vzniku rakovinových buniek. Myši na nízkosacharidovej diéte zároveň vykazovali známky starnutia buniek a zápalových procesov, ktoré sú spojené s rozvojom rakoviny. Zaujímavé je, že keď vedci pridali do stravy myší vlákninu, počet nádorov výrazne klesol. To naznačuje, že vláknina môže pôsobiť ako ochranný faktor proti negatívnym účinkom nízkosacharidových diét. Vedci plánujú pokračovať v skúmaní, aby zistili, ktoré druhy vlákniny majú najlepší ochranný účinok aj na ľudský organizmus.

(Zdroj: Getty Images)

Marianne Cusicková, odborníčka na chirurgiu hrubého čreva a konečníka, pre portál Medical News Today potvrdila, že nízkosacharidová diéta v kombinácii s E. coli môže vytvoriť nebezpečné prostredie v črevách. „Dochádza k zvýšenému zápalu, stenčeniu ochrannej vrstvy hlienu a vzniku väčšieho množstva polypov, ktoré môžu prerásť do rakoviny,“ vysvetlila. Odborníci odporúčajú zaradiť do jedálnička viac vlákniny, ako je inulín, pektín a beta-glukán, ktoré sa nachádzajú v ovocí, zelenine a obilninách. Tieto látky podporujú zdravie čriev a pomáhajú obnoviť ochrannú vrstvu hlienu. Hoci je potrebný ďalší výskum na ľuďoch, vedci varujú, že extrémne diéty môžu mať vážne následky a je dôležité dbať na vyváženú stravu.