Žena (51) trpí vzácnou poruchou: Sexuje v spánku a nahá pobehuje po ulici! Je neúnavná, tvrdí manžel

Päťdesiatjedenročná Lauren Spencerová trpí vzácnou poruchou nazývanou sexsomnia, ktorá spôsobuje, že počas spánku vykonáva intímne aktivity, no ráno si na nič nepamätá. Cez deň žije bežným životom – stará sa o záhradu, stretáva sa s priateľmi a venčí psa. V noci sa však podľa slov jej manžela Charlieho mení na neúnavnú a nevyčerpateľnú osobu, ktorá sa v podstate nevie zastaviť. „Je ako Duracell zajac,“ opisuje Charlie pre denník Mirror. „Môže to znieť smiešne, ale v skutočnosti je to dosť náročné. Keď zaspí, akoby ju ovládla nejaká sila.“ Sexsomnia nie je len o intímnych aktivitách. Lauren si napríklad dokázala v hlbokom spánku odomknúť bezpečnostný cyklistický zámok na dverách, ktorý tam manžel umiestnil, aby jej zabránil opustiť dom. Keď to nepomohlo, podarilo sa jej dostať von cez hlavný vchod. „Počas námesačnosti sa snažím odísť z domu a vykrikujem znepokojujúcim hlasom. Je to desivé,“ priznáva Lauren.

Jej manžel sa už naučil s jej stavom žiť a často ju prikrýva alebo jemne privádza späť do postele, aby si jej správanie nevšimli susedia. Nedávno však zažil situáciu, ktorá ho zaskočila. „Sedel som v obývačke, keď som zrazu počul, ako sa otvárajú vchodové dvere. Vybehol som von a videl Lauren stáť nahú na ulici. Ráno si na to vôbec nepamätala,“ hovorí Charlie. Lauren priznala, že hoci sa postupne s poruchou učí žiť, stále je pre ňu strata kontroly frustrujúca. „Čím častejšie sa to deje, tým viac si na to zvykám. Ale bez ohľadu na to, koľkokrát sa to stane, stále je to nepríjemné,“ hovorí. V roku 2021 sa rozhodla vyhľadať odbornú pomoc, pretože sa obávala, že môže ísť o vážny neurologický problém. Lekári jej nakoniec diagnostikovali sexsomniu. Tento stav je bežnejší u mužov, no postihuje iba jedno až osem percent populácie. Epizódy sexsomnie môžu byť vyvolané stresom, nedostatkom spánku, konzumáciou alkoholu alebo inými poruchami spánku.

Lauren sa však počas spánku nevenuje len intímnym aktivitám – niekedy začne čistiť kúpeľňu, posiela náhodné textové správy alebo vedie celé rozhovory bez toho, aby bola pri vedomí. Svoj stav berie s nadhľadom a hľadá v ňom aj humorné momenty. „Dostávam veľa komplimentov od mladších chlapov, takže hoci si vedome nemyslím, že by som mala vyhľadávať mladých mužov, možno si ich podvedome viac všímam.“ Lauren však zdôrazňuje, že vernosť je pre ňu najvyššou hodnotou. „Som tá najvernejšia žena. Nikdy by mi ani nenapadlo podviesť manžela. Ak by som cítila potrebu byť s niekým iným, radšej by som sa rozišla. Vernosť a sebahodnota sú pre mňa veľmi dôležité.“ Vie, že nie každý partner by jej stav prijal s pochopením. „Mám veľké šťastie, že je Charlie taký chápavý. Nie každý muž by bol taký tolerantný,“ uzatvára Lauren.