Žena objavila v sprche tajomnú „špongiu“, nechala ju rásť: Netuší, s čím sa zahráva, varujú odborníci!

Používateľka Redditu známa ako This-Scratch8016 si všimla v sprche zvláštny oranžový útvar, ktorý pripomínal špongiu na umývanie. Namiesto toho, aby ho okamžite odstránila, rozhodla sa ho nechať rásť a sledovať, čo sa stane. „Na chvíľu som to nechala, pretože ma to zaujímalo a chcela som vidieť, ako to skončí,“ napísala vo svojom príspevku, ktorý sa stal virálnym a získal viac ako 18 000 hlasov na Reddite. Po niekoľkých dňoch sa „špongia“ začala meniť a rásť oveľa rýchlejšie, než čakala. „Najskôr to vyzeralo ako špongia, ale potom sa to premenilo na malú hubu,“ povedala pre Newsweek. Hoci vedela, že by to mohla byť nejaká huba alebo pleseň, experiment ju fascinoval. „Nechala som to rásť ďalej, aj keď viem, že je to zlé,“ priznala.

Nakoniec sa z oranžového výrastku stala plnohodnotná huba s hnedým klobúkom a belavou stonkou. Vtedy sa rozhodla experiment ukončiť a hubu definitívne odstránila. Reakcie na jej „vedecký pokus“ boli zmiešané – niektorí užívatelia Redditu vyjadrili nadšenie, iní znechutenie. „Môžeš mať celú mycéliovú sieť v stenách,“ varoval jeden z komentujúcich. Iný hubársky nadšenec však ocenil jej odvahu a dodal: „Je to prekvapivo pekné.“

Odborníci na čistenie varujú, že teplo, vlhkosť a slabé osvetlenie vytvárajú ideálne podmienky pre rast húb v kúpeľniach. „V takýchto podmienkach môžu huby rásť cez podlahy, kachličky, sprchové závesy či steny,“ upozorňujú experti z Rescue Clean 911 podľa denníka New York Post. Ak sa nechajú rásť nekontrolovane, môžu viesť k šíreniu toxických spór a vzniku nebezpečných plesní. Preto odporúčajú okamžité odstránenie podobných nálezov a dôkladnú dezinfekciu priestorov.