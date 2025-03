Šokujúca SPOVEĎ ženy (30), ktorá strávila šesť rokov v tele muža: Takto si to nepredstavovala!

(Zdroj: Instagram/aliaxismail)

Alia, pôvodom z Detroitu v americkom štáte Michigan, začala svoju tranzíciu v roku 2015. Počas procesu užívala testosterón a podstúpila mastektómiu – chirurgické odstránenie prsného tkaniva. Prijala meno Issa a postupne získala mužské črty, ako sú brada, hlbší hlas a nárast svalovej hmoty. Po troch rokoch života ako muž si však uvedomila, že sa necíti úplne spokojná. „Nechcela som už viac užívať testosterón a nedokázala som si predstaviť, že by som zvyšok života prežila ako muž a zostarla v mužskom tele,“ priznala Alia pre denník Daily Mail. Tento pocit ju doviedol k rozhodnutiu o detranzícii, ktorú začala vo februári 2021. Proces návratu k ženskému telu zahŕňal päť rekonštrukčných operácií pŕs a investíciu 4 000 dolárov (3 662 eur) do laserového odstránenia ochlpenia. Poslednú operáciu absolvovala 30. decembra 2024, čím uzavrela túto kapitolu svojho života. „Teraz sa už môžem naplno sústrediť na svoj každodenný život,“ povedala s úľavou.

Alia priznáva, že jej rozhodnutie ovplyvnilo viacero faktorov, vrátane toho, ako ju vnímalo okolie. „Uvedomila som si, že sa mi nepáči byť vnímaná ako muž tak, ako som si pôvodne myslela,“ vysvetlila. S odstupom času dospela k záveru, že veľká časť jej rodovej dysfórie bola skôr dôsledkom telesnej dysmorfie než skutočnej rodovej identity. „Na začiatku tranzície som sa cítila veľmi dobre. No keď som pribrala, začali mi rásť hustejšie fúzy a moje črty sa stali ešte maskulínnejšími, bolo to pre mňa ohromujúce.“ V priebehu rokov prešla rôznymi fázami sebavyjadrenia. Ako dieťa bola skôr chlapčenským dievčaťom, neskôr prešla obdobím výraznej ženskosti. Od 19 do 27 rokov žila ako trans muž a pôsobila veľmi maskulínne. „Po šiestich rokoch života ako muž mi z ničoho nič napadlo, že by som sa mohla detranzitovať. Cítila som obrovskú úľavu. Vedela som, že musím počúvať samu seba,“ uviedla.

Koncom roka 2020 prežila zlomový moment, keď si uvedomila, že nemusí do konca života užívať hormóny. Táto myšlienka ju priviedla k rozhodnutiu vrátiť sa k svojej pôvodnej identite. Jednou z najväčších výziev jej detranzície bolo znovu sa vidieť v zrkadle ako Alia. „Istý čas som sa pozerala do zrkadla a stále som videla Issu – svoju predchádzajúcu trans mužskú identitu,“ priznala. „Trvalo mi niekoľko mesiacov, kým som sa dokázala pozrieť na seba a nevidieť už Issu. Na konci dňa by sme mali všetci jednoducho milovať svoje telo a to, kým sme.“

Dnes Alia verí, že našla vnútorný pokoj a rovnováhu. „Mojou najväčšou radou je počúvať svoju intuíciu a riadiť sa tým, čo je pre vás správne. To vám dá všetky odpovede, ktoré potrebujete,“ odkazuje ľuďom, ktorí prechádzajú podobnou životnou cestou. Zároveň povzbudzuje transgender komunitu, aby sa nebála uvažovať o svojej identite. „To, že hormóny neboli pre mňa celoživotným riešením, neznamená, že pre niekoho iného nebudú. Chcem pomáhať ľuďom na všetkých stranách tejto diskusie, pretože viem, aké to je.“