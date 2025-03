Povedal vám partner túto trojslovnú frázu? Odborníčka v tom má jasno: Čoskoro sa určite rozídete!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa vzťahovej expertky Louanne Wardovej by ste mali spozornieť vždy, keď vám vaša polovička alebo partner, s ktorým sa stretávate, povie: „Nechcem ťa zraniť,“ pretože ide o varovanie, nie upokojenie. „Znamená to, že vám na nich záleží viac ako im na vás a pripravujú pôdu na ospravedlnenie svojho budúceho nepríjemného správania,“ uviedla Wardová pre denník Daily Mail. Ďalej prezradila, že táto znepokojujúca fráza, skrytá ako starostlivosť a obavy, nemá nič spoločné so šetrením vašich citov. Skôr ide o to, aby sa vaša polovička cítila menej previnile. Wardová upozornila, že ak vám niekto niečo také povie, mali by ste pozorne počúvať a chrániť si svoje srdce.

(Zdroj: Getty Images)

„Jednoduchý fakt je, že ak vás niekto nevidí ako potenciálneho dlhodobého partnera a nemá k vám dostatočne silné city, môže vás potenciálne zraniť,“ povedala Wardová. „Nemusia sa pritom cítiť vinní, pretože vás varovali.“ Ak teda počujete „Nechcem ťa zraniť“, mali by ste byť podľa expertky opatrný pretože tento človek vás nakoniec zraní. A pokiaľ naozaj dôjde k rozchodu, nenechajte sa odradiť a nebráňte sa ďalšej známosti. Keď budete pripravený znova sa s niekým stretávať, Wardová prezradila svoj trojsekundový trik, ako sa okamžite stať príťažlivejším. Upozorňuje, že väčšina ľudí zabíja svoje vlastné atraktívne schopnosti a ani si to neuvedomuje. Nazýva to ako metódu „pozastav sa a počkaj“, ktorá spočíva v tom, že pred rozprávaním sa najprv pozastavíte, namiesto toho, aby ste hneď začali konverzáciu.

„Väčšina ľudí to nikdy nepoužíva, pretože ticho je nepríjemné,“ povedala. „Ponáhľanie sa do kontaktu alebo rozhovoru môže byť vnímané ako blokátor priťahovania. Naopak, udržiavanie očného kontaktu počas pozastavenia spôsobí, že sa ľudia naklonia dopredu,“ doplnila. „Udržujte očný kontakt predtým, ako odvrátite pohľad. Pozastavte sa predtým, ako odpoviete na otázku. Nechajte moment dýchať namiesto toho, aby ste sa ponáhľali zaplniť ho.“ Táto metóda je úspešná, pretože ukazuje sebavedomie a buduje spojenie. „V okamihu, keď sa naučíte ovládnuť to, navždy zmeníte spôsob, akým vás ľudia vnímajú. A toto je len malý kúsok toho, čo vás robí bez námahy príťažlivými,“ dodala Wardová.