Chodíte s partnerom viac ako rok? Na týchto 12 otázok musíte vedieť odpovedať aj o polnoci! Skúste to

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

OREGON - Myslíte si, že o svojom partnerovi viete všetko? Možno vás prekvapí, koľko dôležitých detailov vám môže chýbať. Terapeut Jeff Guenther, známy ako TherapyJeff, pripravil zoznam dvanásť otázok, ktoré by ste mali poznať po prvom roku vzťahu. Tieto otázky vám môžu pomôcť zistiť, či ste skutočne na rovnakej vlne.

„Mali by ste byť schopní odpovedať na týchto 12 otázok po tom, čo ste s niekým vo vzťahu rok,“ tvrdí terapeut Jeff Guenther vo svojom videu na TikToku. Podľa neho je dôležité, aby ste so svojím partnerom mali nielen spoločné záujmy, ale aj pochopenie pre jeho pocity, potreby a obavy. Ak ste s partnerom už nejaký čas, mali by ste teda poznať tieto zásadné informácie o jeho osobnosti a živote.

Túžby a potreby

Cez čo sa vo vzťahu stále nedokáže preniesť a rozčuľuje ho to? Keď potrebujú podporu, čo funguje najlepšie? Objatie, vypočutie, pomoc alebo utíšenie? Aké je jeho obľúbené jedlo, ktoré mu poskytuje emocionálnu podporu? Akú osobitosť, fyzické gesto alebo obrat frázy od vás pochytil a teraz ju pravidelne používa?

Najbližší ľudia

Aký je jeho celkový pocit o každej osobe v jeho najbližšej rodine? Kto je jeho najlepší priateľ a prečo je to jeho najlepší priateľ? Aký je jeho najväčší strach alebo neistota a ako sa prejavuje v jeho živote? Akým spôsobom sa zbavuje stresu po naozaj zlom dni?

Budúcnosť a pocity

Aký je jeho názor na kariéru alebo súčasnú životnú cestu? Je spokojný alebo túži po zmene? Akú vec na vás tajne miluje, ale nikdy by to otvorene nepriznal? Ktorú hranicu si najviac chráni a prečo je preňho taká dôležitá? Aká téma ho zaručene prinúti žartovať aspoň 15 minút v kuse?

(Zdroj: Shutterstock)

Po zverejnení tohto kvízu na sociálnych sieťach sa sekcia komentárov rýchlo zaplnila reakciami. „Ja a môj manžel sme práve mali skvelý rozhovor pri odpovedaní na otázky z tohto zoznamu. Ďakujem!“ napísala jedna žena. Ďalší sa pridal: „Toto je naozaj milé. Potrebujem, aby ma niekto takto poznal.“ Niektorí sa zasmiali, keď zistili, že po krátkom čase vzťahu o svojom partnerovi stále nevedia všetko. „Ako to, že to o svojom partnerovi po troch týždňoch neviem?“ pýtal sa jeden komentujúci. Všetci sa však zhodli na tom, že tieto otázky sú skvelým spôsobom, ako sa navzájom spoznať a zlepšiť komunikáciu vo vzťahu.