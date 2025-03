Ženu (22) šokoval obraz z roku 1909: VIDEO Preboha, veď to je jej dvojníčka! Nebudete veriť vlastným očiam

(Zdroj: X/nypost)

Riley Madison Ladnerová z Bay St. Louis v Mississippi nikdy nepočula o obraze „Pri toaletnom stolíku“, ktorý namaľovala ruská umelkyňa Zinaida Serebriakovová v roku 1909. Všetko sa začalo, keď jej na TikToku napísal neznámy človek, ktorý ju upozornil na jej zarážajúcu podobnosť s postavou na plátne. Najskôr to považovala za náhodu, no keď sa začali kopiť ďalšie správy, rozhodla sa obraz vyhľadať. To, čo uvidela, ju podľa denník New York Post úplne ohromilo.

Na maľbe bola mladá žena s rozpustenými tmavými vlasmi, ktorá sedela pri toaletnom stolíku – presne ako ona. Dokonca mala na sebe nočnú košeľu takmer identickú s tou, ktorú Riley bežne nosí. „Bolo to mrazivé, až znervózňujúce, pretože tá podoba bola neuveriteľná,“ priznala Riley. „Považovala som to za fascinujúce, najmä preto, že som sama maliarka.“ Keď obraz ukázala svojmu manželovi, zostal v šoku: „Panebože, ty máš presne takú istú nočnú košeľu!“ To ju inšpirovalo k tomu, aby znovu vytvorila ikonickú scénu vo vlastnom videu.

Keď sa jej príbeh dostal na internet, začali sa šíriť teórie o tom, že by mohla byť reinkarnáciou ženy z obrazu. Riley sa dokonca zamýšľa nad tým, že si urobí test DNA, aby zistila, či nemá nejaké rodinné spojenie s umelkyňou. „Bolo by zaujímavé zistiť, či existuje nejaká súvislosť, alebo či je to len čistá náhoda,“ dodala.