Odborníci žasnú: Po rokoch objavili na obraze Pabla Picassa ZÁHADNÝ detail! Vidíte to aj vy?

Portrét ženy, ukrytý pod obrazom „Mateu Fernándeza de Soto“ od Pabla Picassa, prekvapil historikov umenia a po analýze ho datujú do roku 1901. „Doslova sa objavil pred našimi očami, kúsok po kúsku,“ vysvetlil zástupca šéfa Courtauld Gallery, Barnaby Wright, informuje CNN. Experti vraj boli presvedčení, že pod povrchom niečo je, pretože to naznačovali ťahy štetcom, ktoré neboli v súlade s dokončeným portrétom. Pred skenovaním však netušili, čo môžu očakávať. Portrét ženy, ktorý objavili, sa podobá na niekoľko ďalších žien, ktoré Picasso maľoval v Paríži v roku 1901 s charakteristickým drdolom na zátylku. Ten bol v tomto období v hlavnom meste Francúzska veľmi obľúbený. Identita ženy je však stále neznáma. „Zrejme bude navždy akýmsi anonymným modelom,“ povedal Wright a doplnil, že sa ju snažia identifikovať. „Možno to bol len niekto, kto pózoval Picassovi, ale mohla to byť milenka alebo priateľka.“

V roku 1901, keď prišiel maliar do Paríža, mal len 19 rokov a už vtedy hľadal rôzne spôsoby, ako maľovať. Opustením tohto skoršieho portrétu a jeho prekrytím pravdepodobne nezmenil len tému, ale aj svoj štýl, keď rozvíjal svoje slávne Pochmúrne obdobie, povedal Wright. Počas neho používal na zobrazenie predmetov pochmúrnejšie farby, čím sa odklonil od predchádzajúceho impresionistického štýlu, čo bolo čiastočne ovplyvnené samovraždou jeho dobrého priateľa Carlosa Casagemasa. Röntgenové snímky naznačujú, že Picasso toto plátno premaľoval možno až tri alebo štyri razy. Čiastočne to bolo preto, že si nemohol dovoliť kúpiť nové a aj preto, že je jasné, že si užíval proces premeny jedného obrazu na druhý, povedal Wright. „Nevybielil plátno medzi zmenou jeho témy, aby mu dal čistý štít. Postavu svojho priateľa namaľoval priamo na ženu a jedna postava vystupuje z druhej a mení sa jedna na druhú.“

Napriek tomu skúsenému oku neuniknú zvyšky ženského portrétu. „Keď viete, čo je pod obrazom a prenesiete to späť na hotovú maľbu, môžete niektoré z týchto znakov vidieť veľmi jasne, napríklad jej oko, ucho a vlasy,“ povedal odborník. „Táto prítomnosť ženy v skutočnosti nie je iba pod povrchom, ale vlastne sa akoby vtláčala do samotného povrchu," dodal. Portrét „Mateu Fernándeza de Soto“ bude vystavený v Courtauld Gallery v Londýne od 14. februára do 26. mája.