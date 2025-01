Ženích zničil svadobný deň jedinou poznámkou: TOTO povedal neveste minútu po obrade! A čo nasledovalo...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Môj manžel zničil náš svadobný deň,“ zdieľala na TikToku žena známa ako @noiwontthanks, ktorá sa rozhodla podeliť o príbeh, ktorý ju prenasleduje už 11 rokov. Vo videu, ktoré medzičasom zmazala, prezradila, ako svadba, ktorú si predstavovala ako pokojnú a intímnu, bola okamžite poznačená slovami, ktoré nikdy nezabudne. „Nikdy som nechcela veľkú svadbu. Nikdy som nechcela byť stredobodom pozornosti, keď kráčam uličkou,“ vysvetlila nevesta, informuje denník The Sun. Rozhodli sa preto pre jednoduchú svadbu na magistráte. „Všetko bolo v poriadku, cítila som sa šťastná, a minútu po obrade nám oddávajúci povedal: ‚Milujem tieto ceremónie, bol by som rád, keby ste sa vrátili o 10 rokov a povedali mi, že je všetko v poriadku.‘“

S úsmevom reagovala, že sa teší, že sa s ním naozaj o 10 rokov znovu uvidia a žartom dodala: „Dúfam, že sa vojdem do rovnakých šiat.“ No to, čo jej manžel povedal, ju šokovalo: „Alebo do menších menšie.“ Žena uviedla, že po tejto poznámke doslova zamrzla. „V tej sekunde som ani nedýchala. Zamrzla som ako socha. Moje srdce sa zlomilo,“ prezradila. „Pozrela som sa na oddávajúceho a bol zarazený. Povedal: ‚Synak, práve si sa oženil.‘ A vtedy mi došlo, že nie som blázon. Moja intuícia mi hovorila, že toto nie je v poriadku,“ uviedla nevesta. Napriek tejto rane sa rozhodla zostať v manželstve, no o desať rokov neskôr jej manžel požiadal o rozvod.

„Presvedčil ma, že som dramatická a bláznivá, aj keď v skutočnosti nie som. Od začiatku nenávidel moju guráž,“ dodala. V komentároch pod videom sa objavilo množstvo reakcií od ľudí, ktorí žene ponúkli podporu. Niektoré ženy sa podelili o svoje vlastné príbehy. „Plakala som v kúpeľni predtým, ako som prešla uličkou. Teraz sa po 16 rokoch rozvádzam,“ napísala jedna z nich. „V deň mojej svadby som vedela, že robím chybu. Trvalo mi 17 rokov, kým som odišla,“ pridala sa ďalšia.