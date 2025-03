Muž neveril vlastným očiam: Na účte mu pristálo 77 biliónov eur! Jeho radosť však RAZOM pominula

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Zamestnanci americkej banky Citigroup poslali klientovi astronomických 81 biliónov dolárov (77,31 bilióna eur) namiesto pôvodne zamýšľaných 280 dolárov (267 eur). Chyba unikla kontrole a prišlo sa na ňu až nasledujúci deň. Keby peniaze reálne dostal, mohol by si kúpiť celý americký akciový trh – a ešte by mu ostalo!

Banka Citigroup sa opäť dostala do centra pozornosti po tom, čo omylom poslala klientovi obrovskú sumu 81 biliónov dolárov (77,31 bilióna eur). Pôvodne malo ísť len o 280 dolárov (267 eur), no jednoduchý preklep, ktorý sa podaril zamestnancovi pri manuálnom zadávaní platby, spustil hotovú katastrofu. Ešte šokujúcejšie je, že kontrolné mechanizmy banky túto absurdne vysokú čiastku neodhalili, a na chybu sa prišlo až na druhý deň. Podľa informácií Financial Times vznikol problém pri spracovaní prevodu na brazílsky účet, ktorý systém zablokoval pre údajné porušenie sankcií.

(Zdroj: Getty Images)

Zamestnanec preto dostal inštrukcie, aby platbu zadal manuálne v záložnom systéme – no práve tam už boli predvyplnené viaceré nuly, ktoré si nevšimol a nesprávne sumu potvrdil. Chybu navyše prehliadli aj dvaja ďalší pracovníci, ktorí transakciu kontrolovali. Našťastie, banka platbu stornovala skôr, než mohla opustiť jej systémy. Citigroup sa pokúsila celý incident bagatelizovať vyhlásením, že išlo len o „bežný preklep“. Problémom však je, že nejde o prvý takýto omyl – a rozhodne nie o najmenší. V roku 2020 banka omylom poslala 175 miliónov dolárov (167 miliónov eur) investičnému fondu a o niečo neskôr aj takmer 900 miliónov dolárov (860 miliónov eur) veriteľom kozmetickej spoločnosti Rev.

Podľa dokumentov, ktoré získala redakcia Financial Times, banka len minulý rok zaznamenala desať omylov, pri ktorých boli sumy rovné alebo vyššie ako miliarda dolárov. Pred rokom ich bolo dokonca trinásť. Hoci sa väčšina týchto prešľapov verejne neprezentuje, vážne ohrozujú reputáciu banky a jej dôveryhodnosť v očiach regulačných úradov. Podľa denníka The Guardian mohol mať klient v prípade, že by sumu dostal, väčší majetok než celý americký akciový trh, ktorý bol ku koncu roka 2024 vyčíslený na 62 biliónov dolárov (59 biliónov eur).