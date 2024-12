Úradník v banke zaspal s prstom na klávesnici: Po prebudení zažil ŠOK! Poriadne drahý omyl

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Úradník práve vykonával transakciu vo výške 64,20 eur, keď ho premohol spánok. Hlavný problém však nastal v momente, keď zaspal s prstom pevne pritlačeným na tlačidle s číslom dva na klávesnici, píše portál Unilad. V dôsledku toho bankový úradník omylom zadal do systému neuveriteľnú sumu peňazí – 222 222 222,22 eur. Žiadosť bola okamžite odoslaná jeho nadriadenej. Tá pracuje v banke od roku 1986 a uviedla, že si veľkú sumu peňazí nevšimla, keď schvaľovala transakcie na daný deň, pretože v tom čase kontrolovala celkovo 812 dokumentov na možné chyby. Tento incident viedol k tomu, že banka prepustila nadriadenú, pretože nezabezpečila dôkladnú kontrolu transakcií pred ich odoslaním.

Našťastie transakciu neskôr odhalil iný zamestnanec, ktorý si chybu všimol a opravil ju ešte pred jej odoslaním. Po vyšetrení prípadu súd rozhodol, že nadriadená konala bez zlého úmyslu a že jej prepustenie bolo nespravodlivé. Súd nariadil banke, aby ju vrátila späť do práce. Prípad zaujal aj ľudí na sociálnych sieťach, pričom mnohí vyjadrili svoje znepokojenie. Jeden z komentujúcich napísal: „Predstavte si, že by ste videli svoj bankový zostatok navýšený o 200+ miliónov.“ Ďalší dodal: „Zvrat v deji – bankový úradník bol mačka, ktorá sedela na klávesnici.“ Niektorí ľudia sa tiež vyjadrili k reakcii banky, pričom tvrdili: „Prepustiť niekoho kvôli chybe je vždy hlúpe.“

Aj keď by to pre niekoho, kto by dostal takúto sumu, mohlo byť zábavné, nie je to prvýkrát, čo došlo k podobným bankovým chybám. Jedným z prípadov je Sibongile Maniová, študentka Univerzity Walter Sisulu v Južnej Afrike, ktorej na účet omylom previedli takmer milión dolárov. Radosť však netrvala dlho. Mani začala míňať peniaze na drahý alkohol, nový telefón a značkové oblečenie, až kým ju v roku 2017 nezatkli za podvod a krádež, informuje portál Herald Live. Preto je dôležité zapamätať si, že ak nájdete na svojom účte neznáme peniaze, informujte svoju banku a nevyužívajte túto príležitosť na utrácanie.