Najväčšia digitálna lúpež v histórii: Burza prišla o 1,4 miliardy eur! Peniaze môžu skončiť vo vojne

Severokórejskí hackeri už roky kradnú kryptomeny a financujú tak režim Kim Čong-una. Lazarus Group, považovaná za najnebezpečnejšiu hackerskú organizáciu na svete, sa podľa analytikov z Chainalysis podieľala na masívnej krádeži kryptomien z burzy Bybit. Podľa denníka The Telegraph ide o najväčšiu digitálnu lúpež v histórii – na neznámu adresu zmizlo až 1,5 miliardy dolárov (1,4 miliardy eur) v kryptomenách. Kryptoburza Bybit sa po útoku vyjadrila, že má dostatok kapitálu na pokrytie strát a zdôraznila, že išlo o izolovaný incident. Tento útok je však len ďalším dôkazom, že Severná Kórea cielene vychováva elitných hackerov.

Podobne ako v Sovietskom zväze, už malé deti s nadaním na matematiku a programovanie sú vyberané do špeciálnych programov. Ich úlohou je stať sa kybernetickými expertmi, ktorí budú slúžiť záujmom štátu – či už prostredníctvom krádeží, špionáže alebo kybernetických útokov. Okrem sofistikovaných hackerských techník sa Lazarus Group zdokonalila aj v sociálnom inžinierstve – využívajú manipuláciu, nadväzujú dlhodobé vzťahy s cieľmi alebo rozosielajú phishingové odkazy, cez ktoré do zariadení obetí inštalujú škodlivý softvér. Tieto taktiky umožňujú hackerom preniknúť do systémov firiem, bánk a dokonca aj vládnych organizácií.

Lazarus Group prvýkrát šokovala svet v roku 2014, keď napadla spoločnosť Sony Pictures a zverejnila súkromné e-maily generálneho riaditeľa. Dôvodom bol pokus zabrániť vydaniu filmu The Interview, ktorý zosmiešňoval severokórejského vodcu. Skupina je tiež spájaná s krádežou miliardy dolárov z bangladéšskej banky v roku 2016 a s devastujúcim ransomvérovým útokom WannaCry, ktorý zablokoval státisíce počítačov po celom svete. Okrem financovania režimu využíva Severná Kórea svojich elitných hackerov aj na špionáž, krádež obchodných tajomstiev a sabotáž kritických infraštruktúr. Tieto aktivity predstavujú obrovskú výzvu pre bezpečnostné služby na celom svete, najmä v Južnej Kórei a západných krajinách.