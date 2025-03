Dvojnásobná mamička (19) šokovala internet: Iba jedno z jej detí je skutočné! Ľudia ju nazývajú bláznom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Maddie mala iba 18 rokov, keď priviedla na svet svoju dcérku Opheliu. Ako mnoho iných mám, ani ona nemôže uveriť, ako rýchlo čas letí. Teraz má jej malá 18 mesiacov, čo v Maddie vyvoláva nostalgiu za novorodeneckým obdobím. Preto keď Ophelia zaspí, svoj čas trávi maznaním sa s bábikou. Maddie, ktorá sa označuje za „reborn mamu“, pomenovala bábiku Forrest. Bozkáva ho a objíma a tiež ho rada vozí v dvojitom kočíku spolu so svojou dcérou. Forrest má vlastné oblečenie, prebaľovací kútik aj fľašu. Keď Maddie dostala svoju bábiku poštou, prišla spolu s rodným listom, dátumom narodenia, pôrodnou hmotnosťou a oblečená v dupačkách s nápisom „Milujem svoju mamičku“. V rozhovore pre Truly TV Maddie prezradila, ako sa dostala k reborn bábikám: „Prvýkrát som o nich počula v dokumente v televízii a odvtedy som nimi posadnutá. Keď ich objímete, je to ako držať skutočné bábätko. Sú také realistické.“

Mama, ktorá má na TikToku 19,2-tisíc sledovateľov, dodala: „Byť mamou je úžasné, vyžaduje si to veľa energie a času, ale je to skvelé. Vždy som mala rada bábätká a vždy som milovala bábiky.“ Maddie dokonca necháva svoju dcéru „kŕmiť“ Forresta a jemne mu poklepávať po chrbte, pričom sa s ním spolu hrajú. Svoju dcéru poučila, že Forrest nie je skutočný. Napriek tomu čelí kritike na internete zo strany ľudí, ktorí tvrdia, že by nemala míňať peniaze na bábiku, ale radšej ich šetriť pre svoju dcéru. Maddie však vysvetlila, že náklady na ďalšie dieťa by boli pre jej rodinu stresujúce, a preto si radšej zvolila túto alternatívu. Ľudia sa jej často pýtajú, prečo sa v jej veku hrá s bábikami. Maddie na to reagovala: „Nie sú to hračky, nie sú určené pre deti, vyrábajú ich umelci – a sú to zberateľské kúsky, takže sa s nimi nehrám.“

Maddie si uvedomuje, že jej záľuba v reborn bábikách môže byť pre niektorých nezvyčajná. Vysvetlila, že hoci je to neobvyklý koníček, jej to poskytuje niečo, čo už nemá. Na Instagrame našla podporu od ženy, ktorá má podobnú vášeň a tvrdí, že reborn bábiky jej dávajú emocionálnu oporu. Mnohí ďalší ocenili, že Maddie preferuje reborn bábiky pred tým, aby mala ďalšie deti, čím nikomu neubližuje. „Myslím si, že je to skvelé, lepšie ako mať kopec detí, ktoré by si nemohla dovoliť,“ uviedla jedna z komentujúcich. „Je to trochu nezvyčajné, ale zdá sa, že je milujúca a láskavá mama pre svoju dcéru,“ pridala sa ďalšia.