Veriaci pozerali s otvorenými ústami: FOTO Pozrite, čo sa objavilo pri soche Ježiša! Budete mať husiu kožu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Návštevníci Cerro del Cubilete v Silao, severozápadne od Mexico City, zdokumentovali počas bohoslužby objekt v tvare Saturnu, ktorý poletoval v blízkosti ľavej ruky sochy Krista Kráľa vysokej zhruba 19 metrov. Jeden z miestnych návštevníkov podľa denník Daily Mail povedal: „Je to mimozemský navigátor.“ Ďalší komentoval túto situáciu so slovami, že sa kolíše na kúsku povrázku a je to falošné. Tretí pokračoval: „Je to UFO, vraj žijú v neďalekom Tepoztláne.“ Toto horské mestečko, známe 800-ročnou pyramídou Tepozteco a starobylým chrámom Xochimilca, postavili Aztékovia. Lokalita sa však stala pútnickým miestom pre nadšencov UFO, ktorých priťahujú príbehy o mnohých pozorovaniach a udalostiach z iného sveta. Cerro del Cubilete sa nachádza na vrchu vo výške zhruba 2578 metrov nad morom. Socha predstavuje postavu Ježiša stojaceho s rozpaženými rukami a anjelom po oboch stranách, pričom jeden drží tŕňovú a druhý kráľovskú korunu.

Po zverejnení videí niektorí používatelia sociálnej siete X vyjadrili svoj názor a uviedli, že sa do Mexika dostali mimozemšťania. „To je ten tvar UFO v tvare diamantového oka,“ napísal jeden z komentujúcich. „Musí to byť nejaký druh organickej lode.“ Ďalší používateľ pripísal: „Spektakulárne video, kontakt medzi ľuďmi a mimozemskými rasami sa približuje čoraz viac. Každý, kto stále verí, že ide o balón, dron, hologram alebo niečo iné, je buď slepý, alebo nechce vidieť realitu.“ Iní však rýchlo vyvrátili tieto tvrdenia a poukázali na to, že je to pravdepodobne len jedna z mnohých lucerničiek, ktoré prelietajú oblohou počas festivalu Globos de Cantoya. „Mohlo to byť testovanie horúceho vzdušného balónu, pretože v Mexiku sú veľmi bežné a z diaľky sa môžu zameniť za iné objekty,“ vysvetlil jeden z nich.

Druhý spochybnil kvalitu videa, ale priznal, že život pravdepodobne existuje aj mimo našej slnečnej sústavy. „Toľko technológie, mobily s príliš veľkým počtom megapixelov a takéto obrázky,“ uviedol. „Verím, že na iných planétach je život, ale takéto testy tomu veľmi nepomáhajú.“ Niektorí sa nad údajnými pozorovaniami UFO iba pousmiali. „Išli hľadať atoly,“ napísal jeden z nich, pričom sa odvolával na tradičný mexický nápoj, ktorý sa vyrába z vody, kukuričnej múky, piloncilla (nerafinovaného trstinového cukru), škorice a vanilky. „Budeme vidieť čoraz viac UFO. A vláda s nimi nadviaže kontakt,“ žartovala ďalšia osoba. „Budeme im poslušne slúžiť v strachu ako vždy. Ale nikdy ich neuvidíme.“