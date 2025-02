Ľudí znepokojil ZÁHADNÝ výjav na Google mapách: Ukrytý je vysoko v horách! Šialené teórie o UFO či strelnici

(Zdroj: X/covertress)

Používateľov Google máp zaujal záhadný biely disk nachádzajúci sa vo vzdialenosti asi 50 kilometrov od národnej rezervácie Sevilleta v La Joay v pohorí Sierra Ladrones. Lokalita je očividne neobývaná, nie sú v nej žiadne domy či cesty. Nedefinovaný predmet sa nachádza v nadmorskej výške 2255 metrov. Jeho horná časť je vybavená kovovým hardvérom a časť z jednej strany bola medzičasom pokrytá vegetáciou. Používatelia špekulovali nad možnosťou, že by mohlo ísť o UFO, ktoré je v tomto pohorí umiestnené už stáročia, alebo o stropný poklop podzemného hangáru pre UAP (neidentifikovaný anomálny jav). Iní tvrdili, že na objekte videli okná, trup a elektrické obvody. Ďalší sa zas začali zaoberať historickými snímkami tejto oblasti a zistili, že v roku 1975 bola na tomto mieste čierna štruktúra v tvare škatule. V roku 2003 to už bol disk uprostred neúrodnej krajiny.

Something in the shape of a disc embedded in a mountain in New Mexico, USA, at an altitude of 2,255 meters



(34°24'21.8"N 107°05'44.4"W)

Snímky boli zverejnené na sociálnej sieti X a mnohí používatelia sa domnievajú, že nad horu by mal byť poslaný dron, ktorý by zdokumentoval celú scenériu. Obrázky z Google máp zdieľala aj používateľka Steph Kentová, ktorá napísala: „Niečo v tvare disku je zapusteného do hory v Novom Mexiku, USA, v nadmorskej výške 2255 metrov.“ Komentujúci uviedli, že by mohlo ísť o observatórium, starú vodnú nádrž alebo havarované mimozemské plavidlo. Najstarší obrázok z Google z roku 1996 odhalil úplne pustú krajinu bez poľnej cesty alebo disku. Na lokalitu upozornil aj YouTuber MrMBB333. „Je to veľmi odľahlé miesto, nič sa tu nedeje,“ povedal vo videu. „Vyzerá to veľmi podobne ako disk, ktorý uviazol na vrchole tejto hory. Zmeral som ho zo strany na stranu, má priemer asi deväť metrov.“ Tvrdil aj to, že vždy, keď pristálo v horách, vyletelo dopredu a zahrabalo sa do zeme.

Zatiaľ čo teória YouTubera naznačovala, že objekt bol havarovaným UFO, používateľ webovej stránky Metabunk, Mick West, mal realistickejšie vysvetlenie: „Štruktúra bola identifikovaná ako záchytný kanál na dažďovú vodu, ktorý bol medzičasom odstránený a nahradený inou štruktúrou.“ Na mieste sa nachádza aj cesta, ktorá vedie z jaskyne. „Tak čo je to? Nejaká výskumná stanica? Niečo, čo súvisí s neďalekou testovacou strelnicou?“ pýtali sa v príspevku používatelia sociálnej siete. Niektorí uviedli, že by mohlo ísť o záchytnú nádrž pre voľne žijúce živočíchy (ktorá vyzerá podobne, ak nie je o niečo menšia) alebo projekt Franka Lloyda Wrighta. Bol to americký architekt známy nezvyčajne riešenými domami, z ktorých niektoré mali okrúhly tvar. „Z rýchleho vyhľadávania vyplýva, že presne na tomto mieste bola minimálne od roku 1975 postavená stavba, takže sa zdá nepravdepodobné, že by tam niečo náhodou havarovalo,“ domnieva sa používateľ MetaBunk.