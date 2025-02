Odborníčka varuje: Ak nechcete skončiť na pohotovosti, TOTO s erotickými hračkami NIKDY nerobte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Použitie sexuálnych pomôcok môže byť spúšťačom viacerých zdravotných problémov, a to hneď z niekoľkých dôvodov. „Silikónové, sklenené a nerezové pomôcky môžu pri správnom čistení vydržať roky, ale mäkké TPE (termoplastické elastoméry) alebo lacnejšie materiály sa rozpadajú rýchlejšie a môžu zachytávať baktérie,“ pre denník Daily Mail upozorňuje odborníčka na intimitu a hypnoterapeutka Kate Shelorová. „Čiže ak sa pomôcka lepí, mení farbu alebo divne zapácha aj po umytí, je čas sa s ňou rozlúčiť.“ Upozornila aj na to, že nízkorozpočtové sexuálne hračky môžu obsahovať „porézne materiály“, v ktorých sa nachádzajú nebezpečné baktérie, a to aj v prípade, ak sú dôkladne vyčistené. „V niektorých medzinárodných internetových obchodoch nájdete super lacné hračky, ale majte na pamäti, že materiály nemusia byť skutočne bezpečné. A samozrejme, nestrkajte si do tela náhodné predmety ak nie sú určené na vnútorné použitie, tak tam nepatria,“ upozornila.

Vibrátory sa stali súčasťou liečby onkologických pacientov v USA. (Zdroj: profimedia.sk)

Názory tejto odborníčky podporil aj viceprezident stránky CamSoda, Daryn Parker. „Silikónové, sklenené a nerezové hračky môžu pri správnej starostlivosti vydržať roky, ale je dôležité pravidelne ich kontrolovať, či sa na nich neobjavujú známky opotrebovania, ako sú praskliny, zmena farby alebo dokonca poškodenie batérie,“ povedal. „Mäkké materiály, ako je guma, sa rozkladajú rýchlejšie a vo všeobecnosti by sa mali vymieňať každý jeden až dva roky. Keď sa nakoniec opotrebujú, jednotlivci alebo páry, ktoré hľadajú novú sexuálnu hračku, by mali uprednostniť kvalitné materiály, ako je silikón bezpečný pre telo a ľahko umývateľný dizajn.“

Shelorová uviedla aj to, že ľudia si musia dávať pozor na druhy lubrikantov. „Silikónový lubrikant môže znehodnotiť silikónové hračky a prípravky na báze oleja nie sú vhodné na použitie s latexovými kondómami. Silikónový lubrikant ich rozkladá,“ vysvetlila. Profesionálna sexpertka sa napokon podelila o najväčšiu chybu, ktorú ľudia robia a potom končia na pohotovosti. „Najčastejšie počúvam, že ľudia používajú na análnu hru hračky, ktoré na to nie sú určené,“ vysvetlila a doplnila, že tieto pomôcky sú vyrobené tak, aby sa dali ľahko vybrať. „Keď používate hračku, ktorá na to nie je určená, môže sa vám ľahko zaseknúť v tele, čo si často vyžaduje návštevu pohotovosti.“