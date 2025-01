Z chudobnej rodiny milionári: Mladík odhalil, aké to bolo vyrastať ako dieťa výhercov lotérie! ŠOKUJÚCA spoveď

(Zdroj: Instagram/jaydenclark22/Getty Images)

Často sa dozvedáme o smutných príbehoch výhercov lotérii, ktorí všetko premrhali alebo prišli o svojich priateľov. Len zriedkavo však prenikajú na verejnosť informácie o členoch rodiny výhercov a o ich deťoch. Presne takéto skúsenosti zdokumentoval Jayden Clark z Adelaide v TikTok príspevku. Austrálčan uviedol, že mal zjavné dôvody nehovoriť o tom, že jeho otec vyhral v lotérii. „Keď sa o tom niekto dozvedel, určite mal o nás hneď bláznivé predstavy,“ začína Clark. „Vyrastal som v Adelaide v Južnej Austrálii so sestrou, starším bratom, mamou a otcom. Bolo to veľmi normálne a určite sme skôr patrili do nižšej spoločenskej triedy.“ Hovorí, že jeho rodina žila od výplaty do výplaty a niekedy dokonca bojovali o udržanie svojho domu. Ich osud sa zmenil, keď si otec, ktorého nazýva gamblerom, kúpil žreb do lotérie.

„Zo dňa na deň sme sa z celkom slušnej chudoby stali multimilionármi. Odvtedy sa život zmenil. Bol som taký mladý, že som nerozumel tomu, čo je to lotéria alebo peniaze a čo sa nám vlastne stalo. Až po rokoch mi začalo dávať väčší zmysel, prečo bol život úplne iný.“ Clark sa podelil o veselú anekdotu, ako mu mama jedného dňa cestou zo školy oznámila, že má obrovské prekvapenie a on a jeho sestra si mysleli, že je tehotná. „Mama a otec nás vzali do izby a doslova nám ukázali obrovský šek.“ Hoci si neuvedomoval, do akej miery taká vysoká suma zmení ich životy, spomína si, že jeho rodičia boli spočiatku paranoidní, pokiaľ ide o ich súkromie a bezpečnosť detí.

Mali tiež dva týždne voľna, aby si naplánovali, ako budú žiť, pretože rodičia nemali finančné znalosti. Ich starostlivé zvažovanie, za ktoré Clark do veľkej miery vďačí svojej mame, sa doslova vyplatilo. Hovorí, že aj po desiatich rokoch rodina stále čerpá financie s výhry. Clark však priznáva, že po istom období vníma, ako výhra ovplyvnila jeho a aj jeho súrodencov. „Máte takú zvláštnu mentalitu práce a hodnoty peňazí. Nikdy to nebolo prirodzené. Chcel som sa podeliť o svoj príbeh, ale zároveň som sa cítil zahanbený. Nezaslúžili sme si to, pretože sme na tom tvrdo nepracovali.“ Opisuje, že žili v krásnom dome na ulici s lekármi, ale stále mali pocit, že tam nepatria. Hovorí: „Cítili sme sa ako keby medzi dvoma realitami. Dávali nám pocítiť, že to nie je nič, na čo by sme mali byť hrdí.“

Až keď sa neskôr presťahoval do Los Angeles, kde ľudia viedli šialene veľkolepý život, konečne sa cítil prijatý. Clark tiež spomína, že jeho rodičia boli veľmi štedrí k rodine a priateľom. Toto v nich zostalo, pretože sa istým spôsobom cítili vinní za to, že mali také šťastie. V komentároch opisuje tento pocit ako „syndróm podvodníka“ a chcel by sa spojiť s ľuďmi, ktorí zažili to isté. Nakoniec je však za túto skúsenosť vďačný a prijíma svoje šťastie a slobodu. „Máme toľko bláznivých príbehov. Boli sme malomestská rodina bez peňazí, ktorá potom jazdí limuzínou na letisko na medzištátny výlet,“ dodal.