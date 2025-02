Fanúšikovia rozprávky Shrek sú v šoku: Kto je TAJOMNÁ žena ukrytá na zábere? Tento detail isto ušiel aj vám

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

V roku 2026 by mal byť na filmové plátno uvedený piaty diel kultovej série Shrek. Jeho priaznivci však v súčasnosti pretriasajú záhadu, ktorú zaregistrovali v origináli z roku 2001. V pozadí jednej scény je totiž zrejme fotografia skutočnej ženy. Obrázok sa objavil v okamihu, keď sa zlobor a jeho Oslík vydali na cestu k hradu lorda Farquaada v Dulocu. Obraz, ktorý sa zdá byť úplne mimo ostatných animovaných postáv, uvidíte približne v 21. minúte a vyzerá ako fotografia ženy vo výklade. Vzhľadom na to, že Shrek je animovaný, prítomnosť fotografie nie je možné vysvetliť.

Istý používateľ Redditu uviedol, že ho okamžite zaujala a dokáže ponúknuť jedinečnú verziu tejto záhady. Podľa jeho slov totiž vlastní najstaršiu fyzickú kópiu Shreka. V samostatnom príspevku vysvetlil: „Dnes večer som skontroloval toto vydanie a zistil som, že žena bola vo filme vždy, dokonca aj v roku 2001. Neznamená to veľa, ale nie je to záležitosť Netflixu a k úprave tohto miesta nedošlo medzi rokom 2002 a dneškom." Priložil aj fotografický dôkaz. „Je pre mňa ťažké získať fotku vo vysokej kvalite. Vo filme je za oknom, na ktorom sa veľa odráža a nízky dátový tok čohokoľvek okrem Blu-Ray sťažuje zážitok zo sledovania našej tajomnej dámy,“ uviedol ďalej.

Používateľ medzitým zverejnil aj potenciálnu odpoveď na záhadu a odôvodnil ju krížovým porovnaním s fotografiami animátorov a ďalších členov štábu, ktorí pracovali na filme, spolu s ich rodinnými príslušníkmi. A nie je jediný, kto pripúšťa túto verziu. Ďalší používateľ Redditu v komentári uviedol: „Môj tip by bol animátor alebo niekto z ich blízkych, keďže je to skryté a zjavne to tam nemalo byť, že to jednoducho nezapadá." Iný komentujúci sa pridal: „To som si myslel aj ja, ale vyzerá, akoby plakala.“