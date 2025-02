Šlofík uprostred milovania či rýchla akcia v lese: Ľudia sa podelili o najtrápnejšie incidenty počas sexu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na Reddite sa objavilo niekoľko z najpikantnejších príbehov o sexe, pričom niektoré z nich sú staré 14 rokov. Tieto škandalózne, nebojácne a mrazivé zážitky majú jedno spoločné: Každý autor príspevku má aspoň jednu skúsenosť s krkolomnou súložou. Jeden z používateľov prezradil, že utrpel brutálne krvácanie z nosa z vášnivých úderov do hlavy. Vykreslil aj hrozný obraz prvého sexu so svojou budúcou manželkou. „Prichádza stred noci, náhodne sa zobudím a cítim sa na to, aby som sa do toho pustil, aj ona súhlasí, všetko ide dobre, až kým neucítim teplú tekutinu pod nosom. Rozsvecujem svetlo a z nosa mi tiekla krv. Každopádne sme už nejaký čas manželia,“ uviedol v príspevku.

(Zdroj: Getty Images)

Sex sa môže stať nebezpečným, keď sú partneri príliš ambiciózni, o čom sa presvedčil aj ďalší používať. „Zostal som v tej istej polohe v nepríjemnom uhle, pretože sa to mojej žene páčilo. Teraz, o mesiac neskôr, stále nemôžem skákať a chodiť po schodoch, pretože mám nepríjemne natiahnutú časť svalu na nohe.“ Sex sa pre niektorých vyčerpaných používateľov Redditu zmenil z dynamického na ospalý. Jedna používateľka dokonca prezradila, že priamo uprostred sexu zaspala. Iný komentujúci sa podelil o svoj exhibicionistický zážitok. „Zobral som svoju priateľku na prechádzku do hory. Obaja sme končili strednú školu a nemali sme vlastné bývanie, tak sme išli za zážitkami do prírody. Každopádne sme hlboko v borovicovom lese, mimo cesty, rozložili sme si piknikovú deku. Je zima, ale sme nabudení na akciu,“ opísal.

Počas sexu však pocítil niečo divné na svojom zadku. Otočil sa a uvidel psa, ktorý mu zaboril svoj ňufák medzi polky a kúsok od neho stál zdesený majiteľ psa. Používatelia Redditu tiež pripomenuli, prečo nekombinujú jedlo a sex. „Pri predohre sa používa šľahačka,“ napísal používateľ. „Vo filmoch to vyzerá skvele, ale je z toho len mastný neporiadok. Dokonca aj potom, čo ju zlížeš.“ Svoje o tom vie aj iný komentujúci, ktorého priateľka miluje salsu. Neskoro však zistili, že kúpili pikantný variant a namiesto romantiky sa dočkali pekelného zážitku. „Neodporúčam,“ dodal.