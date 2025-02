Zabíjate pavúky? Okamžite s tým prestaňte, radia experti: V opačnom prípade si do domu nasťahujete toto!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Pavúky v domácnosti môžu vyvolať strach, najmä ak trpíte arachnofóbiou. Aj keď sa zdá, že zabiť pavúka je najrýchlejším riešením, odborníci varujú, že to môže mať negatívny dopad na váš domov. Zároveň prezradili, prečo by ste tohto malého člena vašej domácnosti nemali nikdy zabíjať.

Clevelandská klinika vysvetľuje, že aj keď sa strach z pavúkov môže zdať primeraný, táto fóbia býva často iracionálna, pretože strach, ktorý zažívame, nezodpovedá skutočnému nebezpečenstvu. Avšak povedzte to obrovskému pavúkovi, ktorý sa pomaly plíži po chodbe a blíži sa k spálni, keď sa chystáte spať. Okamžitá reakcia mnohých ľudí je pavúka zabiť topánkou či iným predmetom. Podľa odborníkov však existuje dôvod, prečo by ste to nemali robiť, informuje portál Unilad. Pavúky sú mäsožravce, ich potravou je hmyz, najmä chrobáky, ktoré sa nachádzajú v našich domácnostiach. Aj keď sa vám môže zdať, že zabiť pavúka poskytne dočasný pokoj, odborníci tvrdia, že tým nič neriešite. Naopak, odstránením pavúkov otvárate dvere pre príchod ďalších hmyzích návštevníkov.

(Zdroj: Getty Images)

Škodcovia ako komáre, ktoré môžu prenášať rôzne choroby, sa môžu začať vrácať, ak v domácnosti nebudú pavúky, ktoré ich lovia. Pavúky dokonca požierajú aj iných pavúkov, takže po zabití jedného sa môžete stretnúť s ďalšími. Pavúky sú veľmi bežnými obyvateľmi domácností, a to najmä na jeseň, keď sa vonku ochladí a začína obdobie párenia. Tieto živočíchy sa obvykle ukrývajú v nepozorovaných zákutiach, ako sú police s knihami, skrine pod schodmi, pivnice alebo garáže. Ak stretnete pavúka, väčšinou sa stiahne do svojho úkrytu, a tak sa stáva, že o ňom ani nevediete.

Je dôležité vedieť, že pavúky sa nás v skutočnosti boja. Niektoré výskumy naznačujú, že minulé skúsenosti s ľuďmi môžu ovplyvniť ich správanie. Pavúky, ako napríklad tarantuly, sa môžu „naučiť“, že ľudia nie sú nebezpeční. Navyše,väčšina pavúkov nemá dostatočne silné tesáky, aby prepichli ľudskú kožu. Pavúky sú teda v podstate malé, bezbranné zvieratká. Iba niektoré druhy, ako čierne vdovy, sú skutočne nebezpečné. Ak narazíte na jeden z týchto jedovatých pavúkov, najlepšie bude zavolať profesionálov na kontrolu škodcov. Inak by ste mali byť pokojní – a ak pavúka musíte odstrániť, najlepším spôsobom je použiť pohár a kúsok papiera, aby ste ho bez ujmy premiestnili.