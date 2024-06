Odborník odhalil skryté miesto vo vašom dome, kde muchy kladú vajíčka: Takto sa ich okamžite zbavíte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Iba máločo je frustrujúcejšie ako otravné muchy, ktoré sa cez otvorené okná či dvere dostanú do vášho domova. Podľa jedného odborníka existuje málo známe miesto, kde tento nepríjemný hmyz kladie vajíčka. Zároveň prezradil, čo robiť, ak sa chcete vyhnúť nepríjemnostiam.

Rob Chadwick z predajne osvetlenia CGC Interiors and Outdoor Lighting v Anglicku tvrdí, že vo vašom dome je skryté miesto, kam ovocné aj záhradné muchy môžu naklásť vajíčka. Ak teda u seba doma spozorujete nezvyčajné množstvo múch aj bez toho, aby ste vetrali bez ochranných sieťok, pravdepodobne by ste mali skontrolovať svoj drez – konkrétne rúry. „Odstrihnite muchy pri zdroji, ktorý je častejšie vo vnútri vášho umývadla. Podmienky v drezových rúrach sú ideálne pre muchy na kladenie vajíčok,“ prezradil pre denník Mirror.

(Zdroj: Getty Images)

Našťastie sa Chadwick podelil aj o dve jednoduché riešenia, ktoré dokážu efektívne vyhnať dráždivý hmyz. „Pravidelne každé tri až päť dní vylievajte do kanalizácie horúcu vodu, ktorá efektívne vyčistí odtok a zabije vajíčka, larvy a všetky dospelé muchy,“ poradil. „Iní odporúčajú zmiešať jeden diel sódy bikarbóny s jedným dielom octu a následne to zaliať horúcou vodou. Zistili sme však, že horúca voda je zvyčajne viac než postačujúca,“ dodal.

Odborník tiež zdôraznil niekoľko ďalších užitočných tipov, ako zaručiť domov bez múch. Zasaďte si do záhrady levanduľu či bazalku, alebo ich zasaďte do črepníkov, aby ste ich mohli pestovať aj v byte. Dôležitý je aj výber odpadkového koša – zvoľte taký s tesným vekom a akonáhle sa naplní, odpad vyhoďte. Nezabúdajte riad okamžite vložiť do umývačky alebo ho rovno umyť. Bežné muchy domáce totiž priťahujú rozkladajúce sa organické nečistoty, ako je hnijúce mäso, zatiaľ čo ovocné mušky vyhľadávajú sladké látky a častejšie sa živia prezretým ovocím, rozliatymi bublinkovými nápojmi a alkoholom.