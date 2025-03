Teória o pravej identite Alžbety I. šokuje ľudí: V detstve ju vraj nahradil dedinský chlapec! Toto bol dôvod

(Zdroj: Getty Images)

Podľa jednej z najodvážnejších konšpiračných teórií mohla byť kráľovná Alžbeta I. v skutočnosti mužom, ktorý sa za ňu vydával. Táto teória vychádza z legendy o "Bisleyho chlapcovi", ktorá tvrdí, že skutočná Alžbeta zomrela v detstve a bola tajne nahradená dedinským chlapcom podobného veku, píše denník Daily Star. Dôvodom malo byť obávané sklamanie jej otca, kráľa Henricha VIII., ktorý bol posadnutý tým, že musí mať mužského dediča. Záhadné okolnosti okolo Alžbetinho života podporujú tieto špekulácie. Historici sa už dlho zaoberajú otázkou, prečo sa nikdy nevydala ani nemala deti. Konšpirátori tvrdia, že sa tak snažila utajiť svoje pravé pohlavie. Navyše sa spomína, že jej portréty vykazujú viac mužských čŕt a že dokonca odmietala lekárske prehliadky – a to aj po smrti.

(Zdroj: Getty Images)

Legenda o "Bisleyho chlapcovi" získala popularitu vďaka knihe Bram Stokera (Dracula) s názvom Famous Impostors. Tvrdil v nej, že v roku 1900 sa v Bisley (Gloucestershire) našli kosti, ktoré mohli patriť mladej Alžbete. Tá vraj zomrela ešte ako dieťa, čo donútilo jej opatrovníkov nahradiť ju chlapcom, aby sa vyhli kráľovskému hnevu. Napriek popularite tejto teórie historici takéto tvrdenia odmietajú. Profesorka Kate Williamsová, odborníčka na Tudorovcov, zdôrazňuje, že neexistujú žiadne dôveryhodné dôkazy podporujúce túto hypotézu. Helen Castorová, historička stojaca za dokumentom She-Wolves: The Women Who Ruled England Before Elizabeth, poukazuje na rodinnú podobnosť Alžbety s Tudorovcami, ako aj na jej celoživotné boje, ktoré by mužský "podvodník" len ťažko zvládol.

Kritici konšpiračnej teórie upozorňujú aj na to, že by bolo takmer nemožné, aby mladý chlapec – a neskôr muž – oklamal celý kráľovský dvor, vrátane najbližších sluhov a poradcov. Navyše, predstava, že žena nemôže byť silnou a neľútostnou vládkynou, bola rozšírená najmä vo viktoriánskej ére, keď tento mýtus vznikol. Hoci teória o "Bisleyho chlapcovi" zostáva fascinujúcou legendou, skutoční historici ju považujú za výmysel. Alžbeta I. bola silnou a schopnou panovníčkou, ktorá si získala rešpekt svojho národa – bez ohľadu na pohlavie.