Šéf WHO vyzýva krajiny na rýchle dokončenie globálnej pandemickej dohody

Tedros Adhanom Ghebreyesus (Zdroj: SITA/WHO/Christopher Black via AP)

ŽENEVA - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok oznámil, že správny čas na uzavretie celosvetovej dohody pre boj s budúcimi pandémiami je "teraz alebo nikdy" a to napriek ukončeniu vyjednávaní zo strany Spojených štátov.

Podľa Tedrosa sa žiadna krajina pred ďalšou pandémiou nedokáže obrániť sama. Vyhlásil to tri dni po tom, čo administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa WHO oznámila, že sa nebude ďalej podieľať na rokovaniach o dohode."Sme v rozhodujúcom bode, keď sa snažíte dokončiť dohodu o pandémii včas pred Svetovým zdravotníckym zhromaždením," povedal Tedros členským štátom WHO pri otvorení trinásteho kola vyjednávaní o dohode v Ženeve. "Je to skutočne prípad teraz alebo nikdy. Som si ale istý, že zvolíte teraz, pretože viete čo je v ohrození," dodal.Celosvetovú dohodu sa krajiny rozhodli vypracovať v decembri 2021 pre obavy z opakovania pandémie Covid-19, ktorá zapríčinila smrť miliónov ľudí a ochromila zdravotnícke systémy po celom svete.

Na veľkej časti textu sa krajiny už dohodli. Nezhody pretrvávajú napríklad pri spoločnom prístupe k rozdeľovaniu vakcín, testov a iných liečebných prostriedkov."Pamätáte si tvrdú lekciu pandémie Covid-19, ktorá zabila približne 20 miliónov našich bratov a sestier, a ktorá pokračuje v zabíjaní? Oni sú dôvod prečo sme tu. Aby sme ochránili budúce generácie pred dôsledkami budúcich pandémii," povedal Tedros.Donald Trump v deň inaugurácie do svojho druhého mandátu podpísal nariadenie o vystúpení Spojených štátov z WHO. Následne jeho administratíva ukončila aj účasť na rokovaniach o pandemickej dohode."Ľutujeme toto rozhodnutie ako aj rozhodnutie vystúpiť z WHO a veríme, že si ho Spojené štáty premyslia," dodal Tedros.