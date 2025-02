Šokujúca väzenská reforma: Trestancov môže spoza mreží vykúpiť čítanie! Podobný návrh padol aj v Rusku

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

TAŠKENT - V Uzbekistane sa črtá unikátna reforma väzenského systému – čítanie kníh by mohlo väzňom skrátiť tresty. Nový návrh zákona, ktorý predložila strana Milliy Tiklanish (Národná obroda), by umožnil väzňom získať trojdňové skrátenie trestu za každú prečítanú knihu.

Strana Milliy Tiklanish presadzuje túto myšlienku už niekoľko rokov, pričom sa inšpirovala podobnými programami v iných krajinách. Podľa tlačovej služby strany bol vypracovaný návrh zákona, ktorý by umožnil väzňom získať úľavu na treste až 30 dní ročne, ak prečítajú desať kníh zo schváleného zoznamu a úspešne absolvujú skúšku z ich obsahu, píše denník The Telegraph. Zoznam odporúčanej literatúry bude zostavovať Republikánske centrum pre spiritualitu a osvietenie v spolupráci so správou väzníc. Cieľom je vybrať knihy, ktoré podporia intelektuálny a morálny rozvoj väzňov a pomôžu im pri rehabilitácii.

Podobné programy už existujú aj v iných krajinách. V Kazachstane bol v roku 2021 spustený pilotný projekt v regióne Karaganda, kde väzni nielen čítajú schválené knihy, ale aj píšu eseje a prerozprávajú ich obsah komisii. V Rusku politik Vladislav Davankov minulý rok navrhol obdobnú iniciatívu pre väzňov vo väzniciach a zadržiavacích centrách. Ak sa uzbecký program podarí uviesť do praxe, môže významne prispieť k nižšej miere recidívy a lepšiemu spoločenskému začleneniu väzňov po ich prepustení.

Návrh zákona zároveň odráža širšie reformné snahy Uzbekistanu modernizovať svoj trestný systém a posunúť dôraz z represie na rehabilitáciu. Zatiaľ čo legislatívny proces ešte prebieha, táto iniciatíva by mohla inšpirovať aj ďalšie krajiny v regióne, aby sa zamysleli nad progresívnymi prístupmi k trestnej justícii.