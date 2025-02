Ľudí pobúril muž v detskom bazéne: VIDEO Neuveríte, čo robí pred zrakmi detí! Toto nie je v poriadku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Video, ktoré zverejnil používateľ "Luminis DaGawd", sa rýchlo rozšírilo na sociálnych sieťach a nazbieralo milióny zhliadnutí. Na záberoch je vidieť muža v šedých plavkách, ako sa skláňa v plytkej vode, nanáša si na telo mydlo a dôkladne sa umýva. Zmätení prizerajúci sa ozývajú v pozadí: „Čo to... má mydlo, áno,“ hovorí jeden z nich. „Braček, to nie je vaňa.“ Situácia eskaluje, keď sa muž začne venovať umývaniu svojho pozadia. „Ach, on si drhne zadok...“ zaznie v pozadí, zatiaľ čo žena zhrozene kričí: „Ach, prestaň!“

Nie je jasné, kedy presne k incidentu došlo, ale podľa všetkého bol natočený v bazéne Memorial Park v Palmerston North na Novom Zélande. Video spustilo lavínu komentárov – niektorí boli znechutení, iní sa muža zastávali. „Takto som vážne ochorela v roku 2021. Bola som v kúpeľnom bazéne a jeden chlap sa tam umýval. Do dvoch dní som skončila v nemocnici s infekciou v krvi,“ napísala jedna komentujúca. Iná osoba vyjadrila sklamanie: „Toto je môj obľúbený bazén, kam beriem svoje deti... prečo nikto nič nehovorí?“ Na druhej strane sa našli aj ľudia, ktorí muža bránili. „Nie je normálne sa po plávaní umyť mydlom?“ spýtala sa jedna žena. „Ak je v poriadku, že sa deti šantia v chlórovanej vode a občas sa tam vymočia, prečo nie je v poriadku, keď si niekto chce očistiť telo?“

Niektorí tiež poukázali na to, že o mužovi sa vie, že má problémy s duševným zdravím. „Namiesto toho, aby mu niekto pomohol, ľudia si ho natáčajú a zdieľajú video, aby sa na ňom smiali,“ kritizoval jeden komentujúci. Diskusia tak rozdelila ľudí na dva tábory – jedni považujú správanie muža za absolútne neprípustné, iní zase za nepochopené. Napriek rôznym názorom sa viacerí zhodli na tom, že prizerajúci mali zasiahnuť a situáciu riešiť na mieste, namiesto toho, aby si ju len natáčali.