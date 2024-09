Ženu pri hotelovom bazéne vyrušil čudný zvuk: Iba kúsok od nej stál chlap a... Nechutné, pozrite, čo robil!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Predstavte si, že sedíte pri bazéne na zaslúženej rodinnej dovolenke, vychutnávate si vodu a pohodu okolo seba. Pijete váš obľúbený koktail a zrazu začujete zvláštny zvuk, ktorý pripomína nožničky na nechty. Presne to zažila trojnásobná mamička známa ako Katy. „Hovorím si, že asi tuším, čo je to za zvuk. Modlila som sa, aby to nebola pravda,“ uviedla vo videu, ktoré publikovala na TikToku. „Čítala som knihu a snažila som sa podivný zvuk ignorovať. Ale potom som si všimla, ako si dospelý muž strihá pri bazéne nechty na nohách – asi štyri metre odo mňa,“ povedala.

Najhorší moment žiaľ ešte len prišiel. Žena konfrontovala muža s tým, kam hodil ostrihané nechty. A jeho riešením bolo, že ich vytriasol z uteráka na zem okolo verejného bazéna. Žena nemohla uveriť tomu, čo vidí a spýtala sa svojich sledovateľov, či je jediná, komu to pripadá nechutné a divné. „Prosím, povedzte mi, že nie som jediná, kto je z toho úplne znechutený,“ prosila. „Za mňa je strihanie nechtov na nohách súkromná vec, nerobí sa to pri verejnom bazéne, nie?“ Mnohí jej sledovatelia priznali, že by boli rovnako zdesení, keby videli niekoho robiť to isté kdekoľvek na verejnosti – nielen pri hotelovom bazéne.

„Bola by som úplne vytočená!“ uviedla jedna z komentujúcich. „Prečo by si niekto vybral bazén, a nie svoju izbu?“ pridal sa ďalší. „Je to absolútne nechutné. Vidieť vo vode plávať náplasť je dosť zvláštne, ale vidieť niečí necht by ma prinútilo už nikdy nevkročiť do bazéna,“ napísal tretí. Jedna mamička dodala, že by situáciu riešila inak: „Nahlásila by som to hotelovému personálu, pretože ide o veľký hygienický problém. Všetci vieme, že nechty na rukách a nohách obsahujú baktérie."