Trápi vás bolesť hlavy či migréna? Štúdia odhalila znepokojivý fenomén: Ste v ohrození viac, než si myslíte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ľudia trpiaci aj miernymi bolesťami hlavy môžu byť náchylnejší na samovražedné myšlienky, varuje štúdia. Kým extrémne migrény a klastrové bolesti hlavy sa už v minulosti spájali so samovraždami, nová štúdia ukázala, že riziko hrozí aj pri miernejších formách, ako sú napríklad tenzné bolesti hlavy. Autori výskumu publikovaného v JAMA Neurology upozornili, že ich zistenia majú významné praktické dôsledky, píše denník Daily Mail. „Včasné rozpoznanie depresívnych príznakov a samovražedných sklonov u pacientov s bolesťami hlavy môže pomôcť identifikovať tých, ktorí sú v zvýšenom riziku,“ uviedli. Lekári tiež upozornili, že depresia a iné psychické problémy môžu bolesti hlavy ešte zhoršiť, pretože ovplyvňujú tvorbu hormónov zodpovedných za dobrú náladu – čo môže viesť až k samovražedným myšlienkam.

(Zdroj: Getty Images)

Nový výskum vedcov z Aarhus University Hospital v Dánsku porovnal takmer 120 000 ľudí starších ako 15 rokov, ktorým bola diagnostikovaná bolesť hlavy, so vzorkou 600 000 osôb bez tejto diagnózy. Účastníkov sledovali 15 rokov, od roku 1995 do 2020. Výsledky odhalili alarmujúce súvislosti – medzi pacientmi s bolesťami hlavy sa o samovraždu pokúsilo 0,78 % ľudí, zatiaľ čo v skupine bez bolestí hlavy to bolo len 0,33 %. To predstavuje 136-percentné zvýšenie rizika. Počas sledovaného obdobia spáchalo samovraždu 0,21 % pacientov s bolesťami hlavy, oproti 0,15 % v druhej skupine. Zvýšené riziko samovraždy sa prejavilo pri všetkých typoch bolestí hlavy, no najsilnejšia súvislosť sa ukázala pri trigeminálnych autonómnych cefalalgiách (TACs) a posttraumatických bolestiach hlavy.

Podľa zdravotníckej kliniky Henry Ford Health sú TACs zriedkavé, no mimoriadne bolestivé stavy spojené s intenzívnymi bolesťami hlavy a ďalšími nepríjemnými symptómami. Najčastejšími príznakmi trigeminálnych autonómnych cefalalgií (TACs) sú jednostranné bolesti hlavy, slzenie očí a výtok z nosa. Medzi ďalšie príznaky patrí vysoký krvný tlak, upchatý nos a opuchnuté očné viečka. Lekári zapojení do štúdie zdôraznili, že včasná diagnostika a účinná liečba bolestí hlavy môžu pomôcť znížiť riziko samovraždy. Zároveň upozornili, že psychologická podpora a liečba duševného zdravia môžu tiež zohrávať dôležitú úlohu pri prevencii.

(Zdroj: Getty Images)

Táto štúdia prišla takmer rok po tom, čo vedci objavili cenovo dostupný liek, ktorý môže pomôcť milión ľuďom s migrénami. Ubrogepant, známy pod názvom Ubrelvy, dokázal u 65 % pacientov výrazne zmierniť alebo úplne zastaviť neznesiteľnú bolesť spojenú s migrénou, vďaka čomu mohli fungovať bez obmedzení, informuje Mayo Clinic. Predchádzajúce štúdie ukázali, že Ubrogepant pomáha zmierniť migrénu po jej vypuknutí. Nový výskum však ako prvý potvrdil, že liek môže zastaviť záchvat ešte predtým, ako bolesť začne. Užíva sa vo forme 50 mg alebo 100 mg tablety a účinkuje približne po hodine a pol. Vedci tvrdia, že tento objav môže zásadne zmeniť život pre asi 39 miliónov ľudí, ktorí trpia migrénami. V Európe však tento liek zatiaľ dostupný nie je.