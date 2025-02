Máte na to, aby ste sa dostali do FBI? Zistite, či zvládnete tento fyzický TEST: Je to priam nemožné!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

FBI prijíma žiadosti od osôb vo veku od 23 do 37 rokov. Uchádzači musia okrem dôkladného preverenia minulosti úspešne absolvovať fyzické testy, ktoré zahŕňajú sed-ľahy, kľuky, šprint na 300 metrov a beh na 2,4 kilometra, informuje agentúra na webovej stránke. Test sed-ľahov nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou. Uchádzači ležia na chrbte, s lopatkami pevne na podlahe a rukami prekríženými na hrudi. Prsty by mali byť položené na ramenách, a partner drží nohy uchádzača pevne na podlahe, pričom kolená sú ohnuté v pravom uhle. Úlohou kandidátov je zdvihnúť hornú časť tela až do okamihu, kedy sa ich lakte dotknú strednej časti stehien, a následne sa vrátiť do východiskovej pozície. Počas celého pohybu musia boky zostať v kontakte s podlahou.

(Zdroj: Getty Images)

Každý uchádzač má jednu minútu na to, aby urobil čo najviac sed-ľahov. Ak dôjde k zastaveniu, test je ukončený. Aby test splnili, musia uchádzači získať aspoň jeden bod v časti sed-ľahov. Ženy, ktoré vykonajú 35 sed-ľahov, a muži, ktorí zvládnu 38, získajú jeden bod. Ak tento počet nedosiahnu, testom neprejdú. Okrem toho uchádzači musia získať aspoň 12 bodov zo štyroch disciplín. Najvyšší možný počet bodov, 10, je možné získať, ak uchádzač vykoná minimálne 57 sed-ľahov. To znamená, že jeden sed-ľah musíte zvládnuť približne za sekundu, Pre porovnanie, Guinnessov svetový rekord v počte sed-ľahov za jednu minútu je 71, čo dosiahol 51-ročný fitness tréner Tejinder Singh z Indie 4. septembra 2023.

Zaujímavé je aj porovnanie s inými bezpečnostnými službami – CIA napríklad vyžaduje, aby agenti vykonali 27 sed-ľahov za minútu. Bývalý príslušník námorných síl Navy SEAL odporúča, aby ste počet sed-ľahov, ktoré zvládnete za minútu, vynásobili tromi a tento počet vykonávali po dobu 10 po sebe idúcich dní. Cieľom je dosiahnuť 20 až 25 sed-ľahov v každom 30-sekundovom sete. Okrem toho by ste mali posilniť spodnú časť chrbta a pravidelne naťahovať svaly v oblasti bedier, stehien, spodnej časti chrbta a brucha.