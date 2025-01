Ľudia prehovorili o triede pre „nadaných“: Bol to tajný výcvikový program! Všetci si vybavili MRAZIVÝ detail

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Anna Millsová, ktorá je na sociálnych sieťach známa pod menom @annamillsxo23, pomohla oživiť túto konšpiračnú teóriu tým, že zverejnila videá, v ktorých ukazuje úlohy a cvičenia, ktoré dostávala ako dieťa v 90. rokoch. Tieto záznamy vyvolali u mnohých sledovateľov množstvo otázok. V jednom z videí na TikToku prezerala zložku so svojimi školskými prácami a ukázala niektoré úlohy, ktoré dostávala počas detstva. „To, čo som tam našla, ma priviedlo k otázke – na čo nás vlastne trénovali?“ povedala Millsová. Vtedy, rovnako ako dnes, sú deti, ktoré preukazujú vysoké kognitívne schopnosti a prejdú sériou testov, učené oddelenými lekciami, ktoré nepatria do bežného učebného plánu.

Mnohé z úloh, ktoré Millsová zdieľala, sa zaoberali dešifrovaním kódov, grafmi, ale aj učením posunkovej reči, Morseovej abecedy a ruštiny. Takmer všetky lekcie sa zameriavali na tvorivé riešenie problémov. Prekvapivo veľa z nich spomínalo mimozemšťanov alebo ruskú kultúru. To viedlo niektorých k tvrdeniu, že tento verejný školský program mohol byť spojený so CIA programom Gateway. Tento federálny program bol vyvinutý v 80. rokoch s cieľom vyučovať a trénovať ľudí v umení prepínania vnímacích režimov, v umení byť viac vedomý svojich vnútorných zdrojov, schopností a najmä vnútornej orientácie. Používal sa na skúmanie obmedzení ľudského vedomia pomocou zvuku, meditácie a iných techník.

Zvukové nahrávky používané v rámci programu zvyčajne obsahovali sériu neverbálnych zvukových vzorcov, ktoré boli skryté v zvukoch ako šum oceánskych vĺn alebo vietor fúkajúci cez stromy – podobne ako zvukové testy, ktoré si bývalí študenti GATE dobre pamätajú. „Niektoré z nich boli základné IQ testy, ale mnohé z nich sa týkali meditácie, kde sme museli počúvať hlas ženy na nahrávke cez veľké slúchadlá,“ povedala TikTokkerka Rachel, ktorá sa kurzu tiež zúčastnila. Millsová naďalej zverejňuje videá, v ktorých zdieľa svoje spomienky na tieto lekcie, pričom mnoho jej divákov tvrdí, že sa zúčastnili podobných programov, no nepamätajú si mnoho podrobností.

Niektorí bývalí účastníci programov, ktorí komentovali videá, vyjadrili podozrenie, prečo majú problémy s udržiavaním spomienok na tieto hodiny. Iní naznačili, že ich mysle mohli byť úmyselne preprogramované. „Prečo si väčšina z nás pamätá len slabé útržky?“ pýtal sa jeden z komentujúcich. „Úplne som to zablokoval na celé desaťročia až do teraz,“ uviedol ďalší. „Prečo si nepamätám nič, okrem budovy a vchodu?“ pýtal sa tretí účastník. Aj keď sa stále objavujú teórie a niektoré dokumenty týkajúce sa programov sú prezentované ako dôkaz internetovými pátračmi, neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že verejné školské programy GATE by mali akékoľvek spojenie so CIA.