Pasažier lietadla neveril vlastným očiam: Myslel som, že sa mi sníva! FOTO Pozrite, čo bolo celý čas na palube

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

CASABLANCA – Američan, ktorý sa nedávno vydal na cestu do Maroka, sa stal svedkom nečakaného a nezvyčajného zážitku počas svojho letu biznis triedou. Až pri vystupovaní z lietadla totiž zistil, že dvaja ďalší pasažieri cestovali so sokolmi v náručí.

Tridsaťpäťročný Ryan si pri vystupovaní z lietadla v marockej Casablance všimol, že celý čas boli na palube lietadla dva sokoly. Podľa jeho slov vôbec netušil, že s nimi nastúpili dvaja muži v Dauhe a ešte viac ho prekvapilo, že v pokoji absolvovali celý osemhodinový let. „Keď sme sa postavili, aby sme vystúpili, pozrel som sa a pomyslel som si: Snívam? Kde to som? Bol som v šoku,“ hovorí Ryan z Baltimoru, ktorý aktuálne žije v Buenos Aires, píše denník New York Post.

Airplane passenger baffled after spotting falcons on board: ‘Am I dreaming?’ https://t.co/b84h7um9ll pic.twitter.com/BbhUjMEZ1Q — New York Post (@nypost) January 9, 2025

„Nikdy predtým som nič také nevidel. Som z USA, kde majú zvieratá do lietadiel obmedzený prístup. Bol to neskutočný pocit,“ prezradil ďalej. Napriek počiatočnému šoku doplnil, že let prebehol bez problémov. „Vôbec som o nich nevedel a ani som o nich nepočul. Boli pokojné a majitelia vôbec nevyzerali rozrušene. Bolo fascinujúce byť toho svedkom,“ dodal.

Sokoliari sú v mnohých arabských krajinách veľmi obľúbení, sokoliarstvo sa tam teší obľube a je symbolom prestíže. „Ľudia z regiónu komentovali môj príspevok a vysvetľovali, že sokoly často lietajú v biznis triede alebo prvej triede, najmä na súťaže alebo poľovnícke akcie. Odvtedy som sa dozvedel, že je to v tejto lokalite bežná prax, ale pre človeka zo Západu, ako som ja, to bolo niečo úplne nové,“ vysvetlil Ryan.