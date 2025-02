VIDEO Mladík ukázal, čo sa stane, keď uprostred Tichého oceánu zakričíte o pomoc: Toto by každý nevydržal!

(Zdroj: TikTok/sailing_songbird)

USA - Predstava, že ste sami uprostred nekonečného oceánu, je pre mnohých desivá. No Luke, profesor hudby zo Seattlu, sa odvážil preplaviť Tichý oceán na malej loďke a svoje dobrodružstvá zdieľa na TikToku. Vo svojom virálnom videu ukázal, aké to je kričať o pomoc na mieste, kde vás nikto nepočuje.

Pre mnohých ľudí je samota uprostred rozbúreného mora rovnako strašidelná ako hororová scéna. Pre Luka, profesora hudby zo Seattlu, je však otvorený oceán miestom, kde našiel slobodu. Na malej plachetnici sa vydal na cestu cez Tichý oceán a o svojich zážitkoch informuje fanúšikov na TikToku pod menom @sailing_songbird. Jedno z jeho videí sa stalo virálnym, keď ukázal, ako kričí o pomoc na mieste, kde je takmer nemožné, aby ho niekto počul. „Je to 10. deň mojej plavby z Tongy na Nový Zéland. Dnes je jeden z tých dní, kedy mi dochádza dych,“ priznal Luke vo videu. V tom čase sa nachádzal asi 290 kilometrov severne od Nového Zélandu, obklopený nekonečným horizontom. „Pravdepodobne som 160 kilometrov od najbližšej osoby,“ dodal.

Luke sa rozhodol túto izoláciu využiť netradične – vystúpil na palubu svojej lode a z plných pľúc kričal: „Pomoc!“ S úsmevom poznamenal, že to robí pre zábavu, nie kvôli tomu, že by mu hrozilo nebezpečenstvo. „Na planéte je len veľmi málo miest, kde môžete kričať, a je isté, že vás nikto nepočuje, okrem pár rýb podo mnou,“ zamyslel sa. Jeho video získalo množstvo komentárov od používateľov TikToku. Mnohí sa zamysleli nad tým, čo by robili, keby boli v rovnakej situácii. Niektorí tvrdili, že by spievali z plných pľúc, iní by vykričali svoje tajomstvá.

Na druhej strane, niektorí vyjadrili obavy o Lukovu bezpečnosť a pýtali sa, ako zvláda strach z otvoreného mora. „Pre mňa to nie je desivé, ale oslobodzujúce,“ tvrdí Luke. Pre ľudí, ktorí sa boja oceánu, má však jasný odkaz: „Všetko je o perspektíve. Namiesto strachu si môžete užiť ten pocit, že ste na chvíľu úplne sami na svete.“