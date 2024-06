Námorníci boli uprostred oceánu svedkami čudného javu: Bizarné VIDEO, veď to je hotová chyba v Matrixe!

(Zdroj: Reddit/Literally_black1984)

MASSACHUSETTS – Oceán je nepochybne fascinujúci, no viacerí námorníci by potvrdili, že môže byť aj poriadne nebezpečný. Partia námorníkov však kvôli bizarnému javu začala spochybňovať realitu. Video, ktoré koluje po sociálnych sieťach, zmiatlo aj ostatných a niektorí to považujú za dôkaz chyby v Matrixe.

Zábery, ktoré sa nedávno objavili na Reddite, zachytáva ohromených námorníkov plaviacich sa po oceáne v Georges Bank, veľkej vyvýšenej oblasti morského dna medzi Cape Cod v americkom štáte Massachusetts a Cape Sable Island v kanadskej provincii Nové Škótsko. Napriek tomu, že nenarazili na žiadne mýtické stvorenie, po tomto zážitku začali spochybňovať realitu a dokonca to niektorí prirovnali ku chybe v Matrixe. Vo videu vidno zmenu v štruktúre vody po tom, čo námorníci prejdú z Ameriky do Kanady.

Niekoľko minút vyzerá oceán úplne normálne, no keď sa loď dostane ďalej, je vidieť obrovskú zmenu. Zdá sa, že voda prechádza z hektickej a trhanej až po úplne pokojnú. Keď sa námorníci presunú do pokojnejších vôd a obzrú sa za seba, stále vidia rozbúrenú vodu. To mnohých viedlo k myšlienke, že možno skutočne žijeme v simulácii. „Pozrite na túto vodu, za sekundu bude úplne čistá a pokojná, do pekla. To je šialené,“ počuť jedného z námorníkov vo videu.

Zatiaľ čo mnohí ľudia v sekcii komentárov spochybňovali, čo sa vlastne deje, existuje niekoľko vysvetlení pre tento zvláštny jav. Prevládajúcim vysvetlením je, že podmorská topografia spôsobuje rozdiely vo vlnách na povrchu, informuje portál Unilad. Tvar morského dna môže ovplyvniť správanie vĺn. Napríklad podmorské hrebene či piesočné útesy môžu v určitých oblastiach spôsobiť lámanie vĺn. Túto teóriu podporuje skutočnosť, že Georges Bank je najmenej o 100 metrov plytšia ako záliv Maine na sever od nej.