Bojujete s veľkým životným rozhodnutím? TOTO matematické pravidlo vám odkryje najlepšiu voľbu

USA - Rozhodovanie môže byť občas paralizujúco ťažké, najmä ak čelíme množstvu možností. Či už ide o hľadanie bývania, výber životného partnera alebo prijímanie zamestnanca, matematika ponúka elegantné riešenie. Pravidlo 37 percent odhaľuje, ako maximalizovať šance na najlepšiu možnosť – no nesie so sebou aj isté riziká.

Matematika ponúka prekvapivo jednoduchú stratégiu na výber najlepšej možnosti v zložitých situáciách. Tento princíp sa stal známy ako „problém tajomníka“, ktorý pôvodne opisoval hľadanie najlepšieho kandidáta na miesto sekretárky spomedzi náhodne zoradených uchádzačov. Po zamietnutí však nie je možné vrátiť sa k predchádzajúcej možnosti. Otázka znie: ako zvýšiť pravdepodobnosť výberu najlepšieho uchádzača? Matematický výskum ukazuje, že najlepším prístupom je odmietnuť prvých 37 percent uchádzačov a potom prijať prvú osobu, ktorá je lepšia než všetci predchádzajúci. Thomas S. Ferguson, štatistik, v roku 1989 vysvetlil: „Približne optimálne je pozrieť si prvých 37 percent možností a potom vybrať ďalšiu najlepšiu.“

Táto stratégia poskytuje zhruba 37-percentnú šancu na výber najlepšej dostupnej možnosti. Aj keď to neznie ohromujúco, je to oveľa lepšie než náhodný výber, ktorý by mal len minimálnu pravdepodobnosť úspechu. Ako to funguje v praxi? Predstavte si, že máte tri mesiace na nájdenie bytu. Podľa pravidla odmietnete všetky možnosti v prvom mesiaci a potom vyberiete ďalší byt, ktorý je lepší než všetko, čo ste doteraz videli. Matematika predpokladá, že hľadáte absolútne najlepšiu možnosť. Ak však dokonalú možnosť premeškáte počas prvých 37 percent, nemáte šancu ju získať. Ak nie ste ochotní riskovať, môžete svoje kritériá mierne upraviť. Hannah Fryová, profesorka matematiky na University of Cambridge, pre portál IFLScience uviedla, že ak vám stačí nájsť jedného z piatich najlepších, stačí odmietnuť prvých 22 percent uchádzačov. Tým sa vaše šance na úspech zvýšia na 57 percent.

Hoci je stratégia 37 percent matematicky dokonalá, nevyhnutne zahŕňa určité riziká. „Čo ak bude dokonalý partner súčasťou prvých 37 percent?“ upozornila Fryová počas svojho TED Talk. Takýto scenár môže viesť k tomu, že zvyšok možností nebude uspokojivý. Navyše, nie všetci hľadajú perfektnú možnosť; mnohí by radšej akceptovali dobrého partnera, ak ten jeden dokonalý nie je dostupný. Dobrou správou je, že pre každodenný život môže byť užitočné uplatniť stratégiu vo flexibilnejšej forme. Ak odmietnete prvých 19 percent svojich možností, môžete dosiahnuť až 80-percentnú šancu na výber niekoho, kto patrí medzi najlepších. Týmto spôsobom možno kombinovať matematickú presnosť s realistickými očakávaniami a minimalizovať riziko osamelosti.