Kariérna koučka odhalila TRI veci, ktoré na pohovoroch robia úspešní kandidáti: Takto získate prácu raz-dva!

Na úvod je dôležité povedať, že napriek tomu, že sa idete uchádzať o novú prácu, mali by ste mať potrebnú kvalifikáciu alebo aspoň nejaké základné skúsenosti a zručnosti a spĺňať požiadavky na danú pozíciu. Predpokladáte správne, že nebudete jediným kandidátom s podobnou úrovňou skúseností a vzdelania, preto bude mať daný pohovor rozhodujúci vplyv na to, kto pracovnú pozíciu získa. Ako si teda zvýšiť svoje šance? Katie McIntyrová, kariérna koučka, ktorá pomáha ľuďom v technologickom priemysle s ich prácou, sa v príspevku na LinkedIne podelila o tri spôsoby, ako môžete zvýšiť svoje šance na pracovnom pohovore.

Jedným z faktorov je vyjadriť uznanie, tam kde to je potrebné. Nemali by ste si pripisovať zásluhy druhých ľudí, mali by ste skôr odprezentovať svojich mentorov. Ukáže to v pozitívnom svetle predovšetkým vás, pretože ste otvorení učeniu a rastu v novej práci. McIntyrová vysvetlila: „Z tohto je jasné, že súčasťou toho, čo dnes dostávate, sú všetky tie lekcie, ktoré ste už predtým absolvovali.“ Podľa jej slov úspešní ľudia hovorili o troch veciach: o mentoroch, od ktorých sa učili, o metrikách a o tom, ako zvýšiť príjmy podniku. Posledný bod je kľúčovým faktorom. Nemusí to však priamo súvisieť s tým, koľko peňazí skutočne vytvoríte. Môže to byť napríklad úspora času, pomoc pri vytváraní pozitívneho pracovného prostredia alebo hľadanie efektívnejších spôsobov práce.

Ďalšou vecou je, aby pohovor pripomínal skôr rozhovor. Ak sa vám podarí dobre nadviazať kontakt s účastníkmi pohovoru, ukáže to, že ste schopní rýchlo si vytvoriť dobrý pracovný vzťah s ľuďmi. Podľa McIntyrovej úspešní kandidáti v minulosti vždy kládli cielené otázky týkajúce sa náborového manažéra, spoločnosti, jej kultúry, tímu a cieľov. Na záver prezradila, ako postupovali kandidáti, ktorí pracovnú ponuku nedostali: počas celého hovoru nekládli otázky, nehovorili o obchodných výsledkoch, nehovorili o metrikách, nepochválili mentorov ani tím a snažili sa vyzerať úplne dokonale.