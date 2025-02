Natalia (42) vymenila mestský život za beduínsku jaskyňu: VIDEO Takýto luxus by čakal iba málokto!

(Zdroj: Instagram/nomadnattie)

PETRA – Natalie Sniderová, pôvodne turistická sprievodkyňa z Floridy, vymenila mestský ruch za jednoduchý život v jordánskej jaskyni. Po tom, ako spoznala beduínskeho sprievodcu Ferasa, sa zamilovala nielen do neho, ale aj do kultúry a krajiny. Dnes žije v sieti jaskýň, kde si osvojila tradičný spôsob života spojený s komunitou, prírodou a pokojom.

Štyridsaťdvaročná Natalie Sniderová navštívila historické mesto Petra v Jordánsku, kde si odfotila beduína na koni. Fotku následne zverejnila na svojom profile na Instagrame. Tridsaťdvaročný Feras Boudin, muž z fotografie, zanechal pod príspevkom komentár, v ktorom sa predstavil a pozval Natalie, aby ho prišla navštíviť. Po 18 mesiacoch online komunikácie sa v septembri 2021 rozhodla odcestovať za ním do Jordánska. Dvojica sa do seba zamilovala a teraz spoločne žije v dvojizbovom dome, ktorý je súčasťou siete jaskýň, kde býva časť beduínskej komunity, píše denník New York Post. Život v jaskyni je pre Ferasa úplne prirodzený, keďže sa tam narodil a jeho rodina tu žije už po niekoľko generácií. Pre Natalie však tento spôsob života znamenal obrovskú zmenu.

Predtým žila v Taliansku, na Novom Zélande, na Floride a v Nemecku, pričom často cestovala kvôli svojej práci administratívnej pracovníčky pre spoločnosť organizujúcu turistické výlety. Napriek tomu, že dnes žije v jaskyni, nesťažuje sa. Má totiž dve spálne, skladovú miestnosť, balkón a plne funkčnú kúpeľňu, ktorá funguje vďaka prameňu, z ktorého si zbierajú vodu. Jaskyňa má aj balkón s výhľadom na púšť a ďalšiu miestnosť určenú na skladovanie sediel a výbavy pre ich ťavy, mulice a sliepky. Ako milovníčka archeológie a kultúry Blízkeho východu si rýchlo osvojila nový životný štýl. V súčasnosti vedie vlastnú firmu organizujúcu autentické výlety po Jordánsku a strieda prácu v teréne s administratívnymi povinnosťami, keď je mimo krajiny.

V sieti jaskýň žije približne 42 komunít, ktoré fungujú ako jedna veľká rodina. Ich životný štýl pripomína neustále sviatky, keďže sa členovia pravidelne stretávajú a zdieľajú každodenné chvíle. Ferasova komunita je jediná, ktorá má povolené obývať tieto jaskyne. Táto výsada vychádza z ich dlhoročnej histórie a snahy zachovať pôvodnú kultúru a tradície domorodého obyvateľstva. Počas zimy Natalie a Feras presúvajú svoj život z jaskyne do domu, ktorý si prenajali v neďalekej dedine. Na jar sa opäť vracajú do jaskyne, kde trávia teplejšie mesiace. Jaskyňa je vzdialená len 15 minút jazdy od mesta, čo im umožňuje ľahký prístup k potrebným zásobám, ako sú potraviny, drevo či vybavenie pre zvieratá. Nepotrebujú platiť nájom, využívajú solárne panely a na kúpanie používajú vodu z prameňa, ktorú Feras pripojil ručne vyrobeným potrubím.

Feras je na svoj domov hrdý. Svoju jaskyňu nazýva „palácom“ a plánuje tu zostať navždy. Pár si cení pokoj a ticho, ktoré jaskyňa ponúka, spolu s výhľadom na jordánsku púšť. Natalie tiež vyzdvihuje silné putá medzi domorodými komunitami, čo je dôvod, prečo mnohí zostávajú verní tomuto spôsobu života. Tento spôsob života jej umožnil spomaliť a sústrediť sa na podstatné veci, ktoré mestský život často prehliada.