Cestovateľ (29) sa vybral na dovolenku do Afganistanu: Taliban turistov miluje! Jedna vec ho ale šokovala

Snom cestovateľského blogera 29-ročného Kierana Browna je navštíviť všetky štáty sveta a dokonca aj tie, ktorým sa väčšina ľudí vyhýba. Doteraz bol v 98 krajinách a do svojich 30. narodenín prekročí stovku. Podľa jeho slov to bude obrovský míľnik. Jeho posledná cesta však vyvolala rozruch. Urobil si totiž „chlapskú dovolenku“ v Afganistane. V nedávno zverejnenom videu uviedol, že tam strávil aj s niekoľkými priateľmi osem dní a spoločne cestovali po krajine. Po prevzatí moci Talibanom v roku 2021 sú miestni obyvatelia, a najmä ženy a dievčatá, pod čoraz prísnejším režimom zo strany teroristickej vlády.

Kieren však povedal, že tí, ktorí ho za cestu do Afganistanu kritizovali, pravdepodobne nikdy neopustili svoje rodné mesto. Taliban presadzuje verejné popravy a bičovanie, zakazuje hudbu a ženy a dievčatá žijú v režime, ktorý Amnesty International označuje ako drakonický a výrazne zasahuje do ich možnosti vzdelávania a slobody. Kieran však povedal, že ho vždy zaujímali krajiny, ktoré západné médiá považujú za nebezpečné. „Afganistan bol jednou z nich. Keď idem do takýchto krajín, stretávam tých najmilších a najúprimnejších ľudí a menej precestované destinácie sú pre mňa oveľa zaujímavejšie,“ prezradil pre denník Daily Star.

Brit zdôraznil, že nehovorí o Talibane, ale o miestnych obyvateľoch, ktorí boli naozaj milí a priateľskí. Údajne celkom neverí správam v médiách, že ženy majú zakázané šoférovať alebo chodiť do školy, pretože počas svojho pobytu ich videl sedieť za volantom alebo vychádzať z univerzít s knihami. Na slobodné nevydaté ženy v Afganistane sa vzťahujú prísne pravidlá určujúce, kam môžu ísť a čo môžu robiť. Hoci neexistujú žiadne oficiálne zákony o mužskom poručníctve, Taliban nariadil, že ženy nemôžu cestovať bez muža, ktorý je s nimi pokrvne alebo manželsky spriaznený. Ženy majú zakázaný vstup do telocviční, parkov, na stredné školy a univerzity.

Podľa zákona musia ženy nosiť burku a oblečenie zahaľujúce telo od hlavy ať po päty so sieťovaným otvorom na očiach. Každá žena, ktorá ju nemá správne oblečenú, čelí zatknutiu a neľudskému zaobchádzaniu zo strany „mravnostnej polície“ Talibanu. Príbehy o zaobchádzaní so ženami zadržanými za nosenie nevhodného hidžábu sú hrozné a podrobne opisujú sexuálne zneužívanie, mučenie a dokonca vraždy. Taliban však všetky tieto obvinenia popiera. Brown uviedol, že počas jeho osemdňového pobytu neustále dochádzalo k interakcii s týmto hnutím. Všade v krajine sú kontrolné stanovištia a pri každom vstupe do novej časti regiónu musí Taliban zaregistrovať údaje v pase, aby mohol sledovať, kde sa nachádzate. Napriek tejto neustálej kontrole nezažil žiadne problémy.

„Myslím si, že keď chcú turistický ruch, správajú sa k návštevníkom s veľkým rešpektom, a to aj k mužom a aj ženám. V krajine sme skutočne stretli niekoľko cestovateliek, s ktorými som sa rozprával a pýtal som sa ich, ako vnímajú krajinu,“ vysvetlil Kieran. „Taliban sa k turistkám správa oveľa lepšie ako k občiankam svojej krajiny,“ dodal. Napriek ich zdvorilosti však nikdy nemal pocit, že by vojaci Talibanu boli úprimní a očakával, že na každom kroku sa vyskytnú komplikácie. „Boli s nami dvaja Američania a tak trochu sme predpokladali, že bude problém kvôli 20 rokom vo vojne,“ povedal.

Blogger zároveň podotkol, že hoci sa mu v Afganistane páčilo, nie je to krajina, ktorú by chcel znova navštíviť. „Predtým som strávil mesiac v Pakistane a stopercentne by som sa tam vrátil znova. V prípade Afganistanu som mal pocit, že to síce nie je nebezpečné, ale je to jedna z tých krajín, kde by ste neboli v bezpečí, ak by ste urobili niečo zlé," dodal.