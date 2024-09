Desiatky nudistov zaplavia populárnu jaskyňu: Čaká ich poriadne divoká noc! Mužom veľmi do smiechu nebude

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - V chladných podzemných priestoroch jaskyne Howe v okrese Schoharie v štáte New York vrcholia prípravy na sobotňajší šiesty ročník podujatia „Nahí v jaskyni“. Znamená to, že tento podzemný prírodný systém sa opäť raz počas jednej divokej noci zmení na útočisko nudistov, ktorí sa už teraz veľmi tešia.