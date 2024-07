Objavili sme egyptský Karibik: Marsa Matrouh láka nádherným morom, to najzaujímavejšie však zažijete mimo rezortov

Tri hodiny v lietadle a dovolenka ako v raji môže začať. Nádherne tyrkysové more, jemný piesok a skvelé rezorty, to všetko ponúka destinácia Marsa Matrouh, prezývaná Egyptské Maldivy. Napriek svojej kráse zatiaľ nepraská vo švíkoch, to sa však v najbližších rokoch zrejme zmení.