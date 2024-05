Muža pri pohľade na vtáčiu búdku striaslo: Trčal z nej obrovský... Okamžite by ste vzali nohy na plecia!

(Zdroj: Reddit/Valixianan)

USA – Používateľ Redditu bol šokovaný, keď objavil mrazivé stvorenie číhajúce vo vtáčej búdke na záhrade. Američan sa obrátil na sociálnu sieť, kde publikoval hrôzostrašný záber. Ľudia sú zdesení, takéto niečo by nechcel vidieť naozaj nikto.

Americký používateľ Redditu publikoval v príspevok, v ktorom sa podelil o strašidelnú fotografiu zo svojej záhrady. Ako vyplýva z príspevku, na jeho pozemku postavil veľký vtáčí domček. Jedného dňa vyšiel von, aby pozoroval vtáky. Namiesto toho tam však našiel obrovského hada omotaného okolo dreveného rámu. Nie je známe, kde presne k incidentu došlo.

K hrôzostrašnému záberu napísal: „Chystal som sa užiť si pozorovanie vtákov.“ Ostatní používatelia sociálnej siete sa rýchlo nahrnuli do sekcie komentárov. „Čo ste urobili s hadom?“ spýtal sa jeden z komentujúcich. „Povedal som o tom svojmu starému otcovi a odišiel som do práce,“ odpovedal autor príspevku. Ďalší zavtipkoval: „Vtáky sa rozvádzajú. Ich právnik robí domáce pohovory.“

Tretí používateľ dodal: „Povedal by som, že je to zaujímavé.“ Autor príspevku však v reakcii na tento komentár spomenul vtáky, ktoré návštevu plaza pravdepodobne neprežili. Iný používateľ dokonca navrhol bizarný spôsob, ako sa vysporiadať s nevítaným návštevníkom. „Ten tvor by vás vedel nakŕmiť na týždeň, možno dva,“ priblížil. Mnoho ďalších priznalo, že ich záber vydesil.