Muž našiel v garáži obrovského pytóna, ktorý tesne predtým zožral... Preboha, pozrite na to telo!

(Zdroj: Facebook/Sunshine Coast Snake Catchers 24/7)

Ľudí ohromila fotografia pytóna zverejnená v skupine na Facebooku. Kamera ho zachytila na dlážke garáže obyvateľa Queenslandu v čase, keď plaz očividne trávil obrovské množstvo potravy. Ľudia preto najmä tipujú, čo zožral. „Ďakujeme jednému z našich sledovateľov, Paulovi, ktorý nám poslal túto úžasnú fotografiu pytóna s bruchom plným jedla,“ píše sa v opise obrázka.

Väčšina komentujúcich sa domnieva, že v útrobách plaza skončila veľká vačica, ale niektorí zvažovali, že mohlo ísť aj o psa alebo mačku. „Ak prehltol vačicu, musel to byť poriadny kus,“ uviedol istý Austrálčan. „To by bola veľká vačica, bol to skôr malý pes,“ dodal druhý.

Lovci hadov zo Sunshine Coast však pripomenuli, že k podobným incidentom môže v týchto dňoch dochádzať častejšie. „Máme ročné obdobie, kedy hady hľadajú veľkú potravu,“ uviedli predstavitelia Sunshine Coast. V tomto aktívnom období môžu loviť aj cez deň, hoci zvyčajne to robia v noci. To predstavuje zvýšenú hrozbu pre vačice, ktoré počas dňa zvyčajne spia. Pytóny lovia najmä malé zvieratá a na ľudí útočia len vtedy, keď sa cítia byť ohrozené.