Nedarí sa vám zaspať? Lekár odhalil jednoduchý TRIK: Po tomto zaspíte už za pár minút, naozaj to funguje!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Scott Walter, certifikovaný dermatológ, hovorí, že sa môžete spoľahnúť na trik „kognitívneho miešania“ mysle, vďaka ktorému rýchlo zaspíte. „Je to spôsob, ako preusporiadať alebo reorganizovať svoje myšlienky, podobne ako pri miešaní balíčka kariet – v podstate odpútate vašu myseľ od vedomých myšlienkových vzorcov, ktoré vám nedajú spať,“ povedal Walter minulý týždeň vo videu na TikToku. Ďalej vysvetlil, že toto „kognitívne miešanie“ napodobňuje to, čo sa nazýva mikrosny, ktoré sa vyskytujú počas prechodu do spánku, a dáva tak vášmu mozgu signál, že je bezpečné spať.

Walter zdieľal niekoľko spôsobov, ako použiť túto techniku v praxi. „Myslite na náhodné slová alebo predmety, ktoré spolu nesúvisia. Napríklad krava, list, sendvič, maslo, pečeň a podobne – náhodné slová, ktoré nedávajú zmysel,“ priblížil. Ďalšia stratégia zahŕňa výber písmena abecedy a počítanie tlkotu srdca. „Každých osem úderov si spomeňte na slovo, ktoré začína daným písmenom,“ uviedol Walter. Dorsey Standishová, strojná inžinierka a neurovedkyňa, odporúča vybrať si základné slovo ako „relax“.

Začnite tým, že si predstavíte slová, ktoré začínajú na „R“. Keď si už nespomeniete na žiadne slovo začínajúce sa na toto písmeno, prejdite na iné písmeno a pokračujte, až kým nezaspíte, čo by podľa Standishovej malo trvať 10 až 15 minút. „Technika, ako je kognitívne miešanie, môže pomôcť nervovému systému uvoľniť sa,“ povedala Standishová pre portál Eat This, Not That!. „Môžete vyskúšať aj iné techniky vedomého spánku, ako je hlboké dýchanie s predĺženými výdychmi,“ dodala. Jeden z divákov Walterovho videa uviedol, že vďaka technike kognitívneho miešania po 25 rokoch konečne netrpí nespavosťou. „Pomáha mi nepremýšľať,“ vysvetlil.