Lekár varuje: Počas spánkovej paralýzy NIKDY nerobte tieto štyri veci! Inak od strachu zošaliete

USA – Spánková paralýza môže byť strašidelná jav, ktorý nastáva medzi bdelosťou a spánkom. Lekár Joe Whittington, ktorý je na sociálnych sieťach známy len ako Joe, prezradil, že existujú štyri veci, ktoré by nikdy nemali robiť, keď sa to stane.

Predstavte si tú hrôzu, keď sa prebudíte z hlbokého spánku a zistíte, že sa nemôžete hýbať ani rozprávať a zostanete uväznení vo vlastnej posteli. Niektorí ľudia dokonca vnímajú a počujú veci, ktoré v skutočnosti neexistujú – to všetko kvôli spánkovej paralýze. Podivný jav nastáva, keď sa ocitnete niekde medzi bdelosťou a spánkom. Lekár Joe Whittington tiež trpí spánkovou paralýzou a zdieľa svoje lekárske rady na sociálnych sieťach. Vo svojom nedávnom videu, ktoré získalo viac ako 32 000 pozitívnych reakcií, hovorí o svojich skúsenostiach a načrtáva štyri veci, ktoré by ste nikdy nemali robiť počas spánkovej paralýzy.

„Dnes ráno som mal tú najdesivejšiu spánkovú paralýzu, takže vám chcem povedať štyri veci, ktoré by ste nikdy nemali robiť, ak máte spánkovú paralýzu. Typicky je váš mozog počas REM fázy spánku vysoko aktívny. Toto nastáva, keď snívate,“ uviedol vo videu. Váš mozog vtedy vyšle signály inhibičným neurónom, aby deaktivovali kostrové svaly, čo v podstate spôsobí paralýzu. Keď dôjde k narušeniu alebo prekrytiu medzi okrajom a cyklom bdelosti, nastáva spánková paralýza. „Tu sú veci, ktoré by ste nikdy nemali robiť. Po prvé: Neverte všetkému, čo zažijete počas spánkovej paralýzy. Môžete mať veľmi živé halucinácie, ktoré sú často nepríjemné. Hovoríme o démonoch,“ priblížil lekár.

„Číslo dva: Nesústreďte sa na výjavy. Uvedomte si, že nie sú skutočné. To vám umožní presunúť pozornosť inam,“ vysvetlil. „Číslo tri: Nerozhliadajte sa. Môžete vidieť veci, ktoré nie ste pripravení vidieť. Namiesto toho zatvorte oči. A za štvrté, nesnažte sa dostať zo spánkovej paralýzy. To spôsobí paniku, ktorá nikdy nie je dobrá. Zamerajte sa radšej na malé pohyby, ako je vrtenie malíčka na ruke alebo na nohe. Môže to prebudiť váš nervový systém a pomôcť vám dostať sa z toho,“ dodal lekár. Používateľov sociálnej siete lekárove rady ohromili a mnohí sa mu za tieto tipy poďakovali.