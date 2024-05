Umelá inteligencia vytvorila VIDEO, ktoré ukazuje, ako vyzerajú naše sny: Výsledok vás vydesí!

(Zdroj: YouTube/aipictures705)

Ryba sa vznáša nad morom a vletí do domu, čím spôsobí výbuch, ktorý premení dom na lietadlo, ktoré sa následne premení na rybu. Takto ilustruje sny umelá inteligencia, ktorú na tento účel použil tvorca obsahu. Niet pochýb o tom, že výsledky sú naozaj zvláštne. Zobrazuje surrealistický a farebný svet, ktorý vyzerá ako film z roku 2010 s Leonardom Di Capriom v hlavnej úlohe, „Počiatok“.

Sen má morskú tematiku a odohráva sa takmer celý pod vodou. Možno aj preto mnohých bizarné zábery vydesili. „Vyzerá to strašidelne,“ uviedol jeden z komentujúcich v reakcii na video, informuje denník Daily Star. „Ježiš, je ťažké udržať s tým krok,“ napísal ďalší. Tretí dodal: „Možno je to do istej miery správne. Myslím, že väčšinu času si ani nepamätáme, o čom sme snívali.“

Ďalší podotkol, že niektoré sny sú jednoducho divokejšie ako ostatné. „Niekedy nás sny pekelne vydesia a prebudíme sa z hlbokého spánku. Niekedy sa nám v sne splnia aj tie najdivokejšie fantázie. Niekedy v snoch lietame vysoko v oblakoch a niekedy sa topíme vo vode. Niekedy si vo sne šťastne užívame čas s ľuďmi, ktorých máme radi. A niekedy vidíme smrť svojich milovaných a len plačeme,“ uviedol.