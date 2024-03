NASA dospela k vedeckému prelomu: Vo vesmíre sa nachádza šokujúca prísada, toto poteší mnohých Slovákov!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Medzinárodný tím astronómov pomocou mohutného vesmírneho teleskopu zistil, že tieto dve protohviezdy sú obklopené molekulami etanolu, známeho aj ako alkohol. Podľa dostupných informácii sa tak vo vesmíre nachádza nadpozemský alkohol. NASA zistila, že dve mladé protohviezdy IRAS 2A a IRAS 23385 plávajú v skutočnom kokteile chemických látok. Okrem etanolu táto zmes pravdepodobne obsahuje aj kyselinu octovú. Odborníci našli aj kyselinu mravčiu, ktorá spôsobuje bolestivé mravčie bodnutie, metán, formaldehyd a oxid siričitý.

Práve táto posledná zložka koktailu je najzaujímavejšia, pretože vedci predpokladajú, že oxid siričitý zohral dôležitú úlohu pri naštartovaní dôležitých reakcií na Zemi, keď bola táto planéta ešte veľmi mladá. Môže to signalizovať prítomnosť života? Aspoň zatiaľ nie, pretože okolo týchto hviezd sa nevytvorili planéty, takže život by si nemal kde nájsť cestu. Ak sa však na iných planétach podarí vytvoriť život, sú tu predpoklady na jeho vznik, ale bude trvať veľmi dlho, kým sa z neho stane niečo, čo by sa podobalo ľudskej bytosti.

Britský astronaut Tim Peake povedal, že keď sa vráti z vesmíru, prvé, čo chce urobiť, je ísť na dobré pivo informuje portál Ladbible. Do vesmíru si nemôžu zobrať alkohol, pretože NASA sa obáva, že by to mohlo poškodiť ich vybavenie. No našli sa aj takí medzihviezdni bádatelia, ktorí si schovali alkohol do skafandrov a vyrazili aj napriek zákazom.