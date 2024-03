Vedci sú bezradní: V zemskej atmosfére chýba veľké množstvo najdrahšieho vzácneho plynu! Treba sa obávať?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Meteority – z ktorých niektoré sú staršie ako Zem – expertom poskytli informácie o chemickom zložení našej vlastnej ranej planéty. Vedcov preto zarazilo, že v uhlíkatých chondritoch – starých meteoritoch bohatých na uhlík – boli hladiny xenónu oveľa nižšie, ako očakávali v pomere k iným plynom. To znamená, že množstvo xenónu v našej súčasnej atmosfére je približne 10 percent toho, čo vedci očakávali. Je to záhada, pretože xenón nereaguje s inými prvkami, vysvetlil Elissaios Stavrou, hlavný autor článku z roku 2018.

Niektorí vedci navrhli, že xenón by sa mohol skrývať v mineráloch, zemskom jadre alebo dokonca v ľadovcoch. Tím z roku 2018 zistil, že pod extrémnym tlakom môže xenón vytvárať zlúčeniny s inými prvkami. „Naša štúdia poskytuje prvý experimentálny dôkaz o predtým teoretizovaných zlúčeninách železa a xenónu, ktoré existujú v podmienkach nájdených v zemskom jadre,“ vysvetlil spoluautor Alexander Goncharov. „Je však nepravdepodobné, že by takéto zlúčeniny mohli vzniknúť na začiatku histórie Zeme, keď sa jadro ešte formovalo a tlaky vo vnútri planéty neboli také veľké ako teraz,“ dodal.

Ďalšou myšlienkou je, že chýbajúci xenón opustil zemskú atmosféru už dávno prostredníctvom odplynenia, keď meteority bombardovali Zem. Keďže ťažké plyny argón a kryptón z našej atmosféry nezmizli, je otázne, prečo bol do vesmíru vynášaný iba xenón. Tím odborníkov, vrátane Stavroua, našiel dôkazy na podporu tejto myšlienky. Vo svojej štúdii sa pokúsili rozpustiť xenón a argón v perovskite – prírodnom mineráli, ktorý tvorí titán a vápnik – pri teplotách a tlakoch podobných tým, ktoré sa nachádzajú v zemskom plášti. Vedci však zistili, že zatiaľ čo argón sa dokázal rozpustiť v perovskite, xenón sa rozpustil iba v stopových množstvách.

To vedcov presvedčilo o tom, že veľa xenónu bolo unesených do vesmíru, zatiaľ čo iné vzácne plyny zostali na Zemi, bezpečne ukryté v perovskite. „Toto sa úplne líši od toho, čo hovoria všetci ostatní. Hovoria, že xenón je tu, ale niekde sa skrýva,“ vysvetlil Keppler. „My hovoríme, že tu nie je, pretože veľmi skoro v histórii Zeme sa nemal kam skryť,“ upresnil. Ak je toto skutočne príčina toho, že xenón „zmizol“ zo zemskej atmosféry, muselo by to platiť aj pre Mars. Mars má vo svojej tenkej atmosfére malé množstvo xenónu. Otázkou však zostáva, či má Mars dostatok perovskitu na zachytenie dostatočného množstva xenónu. Ak nie, táto teória nemusí byť pravdivá.