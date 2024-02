Vedci testovali ľudské placenty, dospeli k alarmujúcim zisteniam: Všetky obsahujú nebezpečnú látku!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mikroplasty sa nachádzajú takmer všade a končia v telách ľudí. Podľa výsledkov najnovšej štúdie majú bohaté zastúpenie aj v placente a vedci zistili ich prítomnosť v každej testovanej vzorke. Podobná štúdia bola realizovaná už v roku 2020, ale cieľom tej poslednej bolo zmerať, koľko a aké druhy plastov sa v placentách nachádzajú. Vedci začali pozorovanie odobratím 62 vzoriek darovaných placent, ktoré vložili do ultracentrifúgy, kde sa všetky mikroplasty oddelili do malej pelety.

Následne použili pyrolýzu. Princíp tejto techniky spočíva v zahrievaní plastových kúskov, ich spaľovaní a analýze výsledných emisií plynov, podľa ktorých sa dá určiť, aké typy plastov sa v nich nachádzajú. „Emisie plynov sa dostanú do hmotnostného spektrometra a poskytnú špecifický odtlačok prsta,“ uviedol vedúci tímu Matthew Campen vo vyhlásení. „Je to naozaj skvelé,“ dodal.

Čo možno nie je až také skvelé, je skutočnosť, že mikroplasty sa našli vo všetkých 62 vzorkách v rozmedzí od 6,5 do 790 mikrogramov na gram tkaniva. Najväčší podiel na celkovom množstve plastov mal polyetylén, čiže materiál používaný na výrobu plastových tašiek a fliaš. Našli sa aj PVC, nylon a dokonca aj polystyrén. Ide síce o mikrogramové množstvá, ale niektoré predchádzajúce štúdie naznačujú, že mikroplasty môžu narušiť telesné funkcie. Definované sú ako častice dosahujúce päť alebo menej milimetrov a často sa merajú v nanometrovej škále.

Teoreticky sú niektoré z nich dostatočne malé na to, aby prešli cez všetky druhy membrán. „Ak sa dávka stále zvyšuje, je to dôvod na obavy. Keď pozorujeme účinky na placenty, potom by to mohlo mať vplyv na celý život cicavcov na tejto planéte. To nie je dobré,“ povedal Campen. Najskôr je však dôležité urobiť výskum, ktorý zistí, či sú mikroplasty skutočne schopné prejsť z placenty na plod. Šéf tímu zároveň vyjadril obavy nad tým, ako rýchlo by mohla koncentrácia mikroplastov v placentách narastať. Tento orgán sa totiž nachádza v tele matky len osem mesiacov a upozornil, že v iných orgánoch tela sa hromadia oveľa dlhšie.