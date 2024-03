Blondínku (35) odmalička trápili bolestivé hrčky na chrbte: Za všetko mohol bizarný syndróm

(Zdroj: Instagram/mcrikelair1018)

Megan Crikelairová z Pensylvánie žila s hrčkou v oblasti kostrče a krížov už odmalička. Dnes 35-ročná žena sa stala rádiologickou sestrou a pravdu o svojom vlastnom stave sa dozvedela až vtedy, keď vstúpila do lekárskej oblasti. Crikelairová zistila, že trpela syndrómom miznúceho dvojčaťa. „Počula som o syndróme miznúceho dvojčaťa, ale je veľmi zriedkavé, aby sa dvojča úplne nevstrebalo do matky,“ povedala Crikelairová pre magazín Newsweek. Lekári v jednom z výrastkov na jej chrbte identifikovali necht, vlasy a štyri zuby.

„Dozvedieť sa pravdu o dermoidnej cyste, hrčke na chrbte, ma spočiatku šokovalo, pretože som v tom čase chodila na ošetrovateľskú školu,“ uviedla ďalej. Dermoidná cysta alebo teratóm je abnormálny výrastok, ktorý obsahuje kožu, vlasové folikuly a mazové žľazy pochádzajúce z reziduálnych embryonálnych buniek. „Som vďačná, že som z toho nedostala infekciu a som rada, že to nebolo zhubné,“ dodala.

Čo je syndróm miznúcich dvojčiat?

Atestovaná pôrodníčka a gynekologička Christine Grevesová pre Newsweek povedala, že syndróm miznúceho dvojčaťa sa môže stať, keď jedno z dvojčiat neprežije. Ak k tomu dôjde na začiatku tehotenstva, matka si ani nemusí uvedomiť, že bola nositeľkou viacerých plodov. „Syndróm miznúceho dvojčaťa nastáva, keď sa z dvojčiat spontánne stane jednovaječné tehotenstvo. To znamená, že jedno z dvojčiat nakoniec zmizne a v tehotenstve sa vstrebe,“ pokračovala Grevesová. V správe z roku 2023 v National Library of Medicine sa uvádza, že syndróm miznúceho dvojčaťa sa vyskytuje u viac ako tretiny tehotenstiev dvojčiat.

Pravdu sa dozvedela až po rokoch

Crikelairová vysvetlila, že jednu hrču o veľkosti golfovej loptičky mala v dolnej časti chrbta a menšiu na kostrči. Prvýkrát si to uvedomila ako 11-ročná. O niekoľko rokov neskôr však kvôli bolesti musela vyhľadať odbornú pomoc. „Došlo to do bodu, keď som nemohla sedieť bez neuveriteľnej bolesti,“ povedala. V roku 2005 sa pošmykla na ľade, spadla na kostrč a zlomila si ju. Hrčka jej začala opúchať a bolestivá bola aj hrčka na krížoch. „Môj lekár ma poslal k všeobecnému chirurgovi, aby mi ju odstránil, pretože si myslel, že ide o pilonidálnu cystu. Pred operáciou som absolvovala ultrazvukové vyšetrenie, ale nikto so mnou o výsledkoch nehovoril,“ uviedla. Pilonidálne cysty sú kožné infekcie podobné vredom, ktoré sa takmer vždy nachádzajú v bode medzi záhybom zadku a spodnou časťou chrbtice.

Ako študentka zdravotnej školy však neskôr získala prístup k dôverným zdravotným záznamom a premohla ju zvedavosť. „Obe hrčky boli odstránené už v roku 2005, ale nikdy mi o nich nepovedali nič okrem toho, že operácia dopadla dobre,“ priblížila. Keď teda našla našla patologickú správu z operácie, zostala v šoku. „Hrča na chrbte bola dermoidná cysta s nechtom, vlasmi a štyrmi zubami,“ prezradila Crikelairová a dodala, že hrčka na jej kostrči bola len cysta naplnená tekutinou.