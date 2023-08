Dvojnásobná matka upozorňuje: Plavky tejto farby deťom nikdy nekupujte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Je známe, že plavky určitých farieb môžu byť vo vode menej viditeľné. Jess Carpenterová sa to rozhodla predviesť, keď zverejnila na Instagrame video, v ktorom jej syn a dcéra skočili do bazéna, no s jedným veľkým rozdielom. Kým chlapec má oblečené neónovo oranžové plavky, dievča je v modrých plavkách. Keď chlapec skočil do bazéna, jeho šortky bolo vidieť, aj keď dosiahol dno bazéna, takže ho v prípade núdze možno ľahko spozorovať. Na druhej strane dievča úplne splynulo s dnom bazéna, len čo skočilo.

"Nakrútila som to, aby som ukázala, ako dobre plávajú a potom som si pri pozeraní videa všimla rozdiel. Syna bolo oveľa ľahšie zbadať, bez ohľadu na horší uhol záberu. Oranžová a červená sú skvelé farby na plavky práve z tohto dôvodu," uviedla Carpenterová.

Viditeľnosť farieb sa líši v závislosti od toho, kde plávate. Neónovo ružové a neónovo oranžové kostýmy sú dobrou voľbou pre bazény, jazerá a moria, tmavé farby sú zase viditeľné v bazénoch so svetlými dlaždicami, zatiaľ čo v jazerách a moriach si ich možno pomýliť s kameňmi, lístím a špinou.